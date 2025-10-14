Regresa el programa 'Cortes Abiertas' a Toledo

Las Cortes de Castilla-La Mancha están reanudando esta semana su programa de ‘Cortes Abiertas’, tras el parón de verano, volviendo a ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de conocer la sede del Parlamento Autonómico en Toledo. Rebasado el ecuador de la legislatura, 7.000 personas han participado ya en las visitas concertadas para grupos cerrados o en las jornadas de puertas abiertas para grupos abiertos como la que tendrá lugar este próximo sábado, a las 11:00 horas.

El programa que gestiona la Presidencia de las Cortes Regionales de Pablo Bellido permite a través de estas dos fórmulas conocer el edificio del parlamento. Una de estas posibilidades es concertar una visita para un grupo cerrado como escolares, universitarios o asociaciones. Fue el caso ayer lunes de un grupo de alumnado del doble Grado en Derecho y ADE de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, la primera visita guiada del nuevo curso. En lo que va de legislatura ha habido ya 132 visitas de este tipo.

La otra posibilidad es participar en las frecuentes jornadas de Puertas Abiertas para grupos abiertos, previa inscripción, como las 16 celebradas ya en esta XI Legislatura, a las que se suma otra más este sábado 18 a las 11:00 horas.

Tanto para reservar plazas gratuitas en una de estas jornadas como para concertar una visita de un grupo simplemente hay que escribir un correo electrónico a puertasabiertas@cortesclm.es o telefonear al número 925.259.807.

Este itinerario divulgativo arranca en el recibidor del antiguo convento de los franciscanos descalzos y atraviesa las principales estancias del parlamento, como el Salón de Plenos instalado en la antigua iglesia, las salas de comisiones y de la Mesa y la coqueta biblioteca, hasta desembocar en la terraza del edificio de grupos, con una fantástica panorámica sobre el Río Tajo. Entre las curiosidades, la posibilidad de contemplar un ejemplar limitado y de lujo de la Constitución Española y una reproducción del Estatuto de Autonomía, que dio origen a la comunidad autónoma hace poco más de cuatro décadas. Durante el recorrido, la guía ofrece nociones sobre la actividad parlamentaria que se desarrolla en esta asamblea legislativa.

Hay más información en la página web del parlamento:[[LINK:INTERNO|||Page|||8268|||www.cortesclm.es/index.php/conoce?p=1.]]