Denuncian una fiesta universitaria junto al Tajo y piden explicaciones al Ayuntamiento

Según concretan en la nota de prensa, "resulta incomprensible que, mientras la Unidad Militar de Emergencias (UME) intervenía a escasos metros del lugar donde se celebraba una multitudinaria fiesta universitaria, el gobierno municipal no tomara la decisión de trasladarla a un espacio más seguro". Esta falta de previsión y sensibilidad pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas y demuestra una preocupante ausencia de criterio en la gestión de emergencias.

Del mismo modo, no entendemos cómo, ante la evidencia de fuertes rachas de viento, no se ha procedido al cierre preventivo de parques y zonas infantiles. La ciudadanía merece información clara y precisa sobre los riesgos a los que se enfrenta y las medidas adoptadas para garantizar su seguridad. Exigimos que se active de inmediato un protocolo de emergencias que contemple avisos a la población y una coordinación eficaz entre administraciones.

Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos fundamental actuar con máxima prudencia ante la crecida de los ríos y garantizar que todos los dispositivos de alerta estén plenamente operativos. Por ello, apostamos por la cooperación entre administraciones, el seguimiento exhaustivo de la situación y la protección de instalaciones estratégicas como los centros educativos y sanitarios. Es esencial que en Toledo se adopte el mismo nivel de diligencia, asegurando una información transparente y una actuación rápida en puntos críticos como el aparcamiento de Azarquiel y otras zonas vulnerables.

El concejal socialista José Carlos Vega ha sido tajante al respecto, indicando que “es inadmisible que el equipo de gobierno no haya tomado medidas preventivas con la suficiente antelación. No podemos permitirnos jugar con la seguridad de la ciudadanía. Toledo necesita un gobierno que actúe con seriedad y responsabilidad, no que improvise a última hora”. Además, ha insistido en la importancia de la transparencia, para que “los toledanos y las toledanas tengan derecho a estar informados en todo momento sobre lo que ocurre en su ciudad y qué se está haciendo para protegerles. Es inaceptable que a día de hoy aún desconozcamos qué medidas se han activado en puntos críticos como el aparcamiento de Azarquiel”.

Desde el Grupo Municipal Socialista exigimos que el equipo de gobierno deje de mirar hacia otro lado y tome medidas inmediatas para proteger a la ciudadanía. La seguridad de los toledanos no puede quedar a expensas de la improvisación y la desidia. Es el momento de actuar con responsabilidad y transparencia.