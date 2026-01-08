PSOE de Toledo cree que el nuevo plan de asfaltado es insuficiente

El concejal socialista José Carlos Vega explica que el plan presentado no responde a las necesidades reales de la ciudad, que son “mucho mayores” tras tres años de inactividad y pasividad por parte del alcalde y su equipo de gobierno. A su juicio, se trata de un nuevo plan “irreal” que se limitará, una vez más, a actuaciones puntuales y de parcheado.

En este sentido, el edil socialista ha recordado intervenciones recientes como la realizada en la calle Carretas, donde los socavones han vuelto a aparecer poco tiempo después de las obras, o los parches realizados en distintas calles del barrio de Santa Bárbara tras las denuncias del Grupo Socialista. “Es el ejemplo claro de una forma de gobernar basada en chapuzas y en repetir obras”, ha señalado.

El Grupo Municipal Socialista propuso al alcalde reducir el gasto en publicidad y propaganda institucional para destinar más de medio millón de euros adicionales al arreglo de viales deteriorados en la ciudad. Sin embargo, el alcalde y su gobierno rechazaron esta propuesta. “Dijeron no a las necesidades de la gente, no a los verdaderos problemas de los toledanos y las toledanas”, han denunciado.

Desde el PSOE aseguran que las pruebas de esta forma de proceder están a la vista y que el balance de estos tres años de gobierno municipal evidencia una gestión marcada por la improvisación y las malas prácticas. Por ello, han advertido de que estarán vigilantes ante lo que consideran “las chapuzas habituales” del alcalde y exigirán soluciones reales y duraderas para el mantenimiento de las calles de Toledo.