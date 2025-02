El PSOE responsabiliza a PP y Vox de la falta de unidad frente a la violencia machista

En declaraciones a los medios, la portavoz ha querido dejar claro que “realmente resulta molesto ver cómo en redes sociales o en algunos medios de comunicación dicen que en estas concentraciones no hay unidad porque no es verdad”.

Así, ha explicado: “En torno a la violencia de género, en torno a los asesinatos machistas, hay unidad, y el Grupo Municipal Socialista siempre ha estado aquí y siempre va a estar, condenando y denunciando estos hechos que, como siempre digo, nos avergüenzan como sociedad avanzada y desarrollada”.

“Donde no hay unidad es en conocer abiertamente lo que está pasando y es que a las mujeres se les asesina por el simple hecho de ser mujeres y quien no lo reconoce es quién no está aquí”, ha señalado Noelia de la Cruz, para referirse al Grupo Municipal Vox que forma parte del equipo de gobierno con la vicealcaldesa a la cabeza y al Grupo Municipal Popular, liderado por el alcalde Carlos Velázquez, “que ha venido a esta concentración una vez en dos años de mandato”.

Y ha insistido, “ahí es donde no hay unidad, en llamar a las cosas por su nombre y en denunciar las cosas como realmente son y es que a las mujeres se las asesina por el simple hecho de ser mujeres”.

“Duele como de alguna manera se blanquea el hecho de que aquí no hay unidad”, ha expuesto la portavoz socialista y ha reiterado que “sí existe unidad” en la concentración en torno a lo importante, que es condenar abiertamente y denunciar que a las mujeres se les está asesinando por el hecho de ser mujeres.

Y ha concluido diciendo que el PSOE siempre ha estado y estará en estas concentraciones y al lado de las víctimas, pero nunca del lado de quienes no llaman a las cosas por su nombre ni de quienes no reconocen y niegan abiertamente la violencia hacia las mujeres. “Esto tiene dos nombres, la vicealcaldesa y su grupo Vox y el alcalde, quien está asumiendo como propios esos postulados y cada día está más cómodo en ellos”.

Declaraciones de la portavoz socialista tras la concentración contra la violencia machista que cada primer martes de mes se celebra en el parque de la Vega convocada por el Consejo Local de la Mujer. El manifiesto de hoy ha sido elaborado y leído por la Asociación de Vecinos ‘La Verdad’ del barrio de San Antón, integrantes del Consejo.

Día Mundial Contra el Cáncer

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, hoy 4 de febrero, Noelia de la Cruz ha querido también transmitir en nombre del Grupo Municipal Socialista un mensaje de esperanza, de apoyo y un abrazo solidario a todas aquellas personas que sufren esta enfermedad, “son los verdaderos luchadores”, a sus familias y en general a todos los profesionales sanitarios que día a día trabajan para combatir el cáncer.