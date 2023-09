El PSOE reclama una oficina que agilice los trámites de las empresas

Se trata de una propuesta para el sector productivo de la ciudad “como motor que dinamice y haga evolucionar a la sociedad toledana, creando riqueza y oportunidades de empleo, sin discriminación por edad, sexo u origen”.



Una moción “dirigida no solo a esas personas con ganas de emprender y poner en marcha iniciativas y proyectos empresariales en nuestra ciudad, sino también a aquellas personas que se han visto afectadas por la reciente DANA”.



El concejal socialista Pablo García ha explicado que empresas y autónomos “se han visto gravemente afectados por este fenómeno atmosférico, y es importante que nuestro Ayuntamiento, la institución más cercana, se convierta en el motor de ayuda de todos ellos, no sólo económicamente sino también agilizando los procesos y los tiempos de ejecución de licencias u otras demandas relacionadas con las diferentes ayudas del Estado u otras administraciones”, como los que anunció el propio alcalde desde el Ayuntamiento.



Las licencias urbanísticas “son una pieza clave para iniciar una actividad y no deben convertirse en una barrera que lleve a abandonar un proyecto o una buena idea. Si la obtención de una licencia supone meses y meses de espera y de entrega de documentación, puede llevar al emprendedor a abandonar el proyecto, e incluso, si eso es reiterativo, a crear una imagen que aleje a emprendedores de la ciudad”, ha advertido.



A las dificultades habituales en materia de licencias en Toledo, “hay que añadir los tiempos de los informes empleados por Comisiones de Patrimonio, cuando estos son preceptivos”, ha dicho Pablo García, quien ha aludido también “al reducido número de funcionarios y personal de apoyo dedicado a tales efectos, convirtiéndose en un problema añadido”.



Por todo ello, el Grupo Socialista presenta una moción “con tres puntos iniciales que se pueden ir completando y en la que nos comprometemos en ir de la mano con el equipo de Gobierno”. En primer lugar, la creación de una Oficina técnica u otro tipo de servicio de información y atención, que dé respuesta a las demandas de los emprendedores y de empresas y canalice las ayudas municipales, las de otras administraciones y las que se pueden derivar de la declaración de zona especialmente afectada por una emergencia de protección civil; en segundo lugar, que dicha oficina técnica, o servicio, se consolide y sea el germen de una herramienta eficaz de gestión para agilizar los procedimientos y tiempos de tramitación de las diferentes licencias y permisos, que facilite emprender una actividad empresarial o profesional, que dinamice la economía local y redunde de forma positiva en la creación de empleo y, en tercer lugar, que se haga desde el diálogo social, y para ello se convoque a los integrantes del Pacto por el Desarrollo Económicoy el Empleo.