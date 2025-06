PSOE pide recuperar "un enfoque feminista" para la Escuela Toledana de Igualdad

Según ha afirmado Abellán, "la Escuela Toledana de Igualdad nació como una herramienta de transformación. Era un espacio público donde se hablaba alto y claro de feminismo, de brechas, de violencia, de empoderamiento. Hoy esa Escuela ha sido vaciada. Convertida en una feria cultural, en un programa neutro y superficial donde cabe todo, menos la igualdad real"..

Desde el PSOE critican la eliminación de la Concejalía de Igualdad, el silenciamiento del Consejo de la Mujer y el "abandono" del enfoque feminista, sustituido por una retórica "descafeinada, sin convicción ni contenido", y critica que se atrevan a decir que hay más actividades que nunca, a lo que responde Abellán: "Sí, más actividades, pero menos igualdad. Más eventos, pero menos derechos, y más ruido, pero menos compromiso".

"No, señor Velázquez: la igualdad no es una agenda de ocio. No es una colección de talleres para evitar fraudes, de películas para niños y niñas, de rutas de senderismo o de clases de inglés. No todo vale. Y lo que está ocurriendo no es casualidad. Es ideología. Es cesión. Es cobardía política", ha denunciado la viceportavoz socialista.

'ESCAPARATE VACÍO'

Ana Abellán ha acusado al Gobierno local de convertir la Escuela en "un escaparate vacío para tapar la renuncia a la lucha feminista", y ha advertido que lo que está ocurriendo en Toledo responde a un patrón que se repite cuando se gobierna "pactando con la ultraderecha": pasos atrás disfrazados de aparente normalidad".

"Toledo no puede permitirse este retroceso. No en nombre de las mujeres. No con nuestro dinero. No con nuestra historia", ha lamentado la viceportavoz socialista, quien ha preguntado al Gobierno municipal dónde están los talleres de empoderamiento, los debates sobre conciliación, liderazgo femenino, techos de cristal o violencia institucional.

"¿Y para qué quieren un Consejo de la Mujer si no le consultan nada? ¿Para qué sirve si solo se le convoca para las fotos y los festejos?", ha cuestionado también la viceportavoz para afirmar que "las mujeres de Toledo no somos figurantes, somos protagonistas de nuestra historia y exigimos que se nos escuche, que se nos respete, que se nos tenga en cuenta".

Del mismo modo ha exigido la rendición de cuentas para saber si las actividades cumplen su propósito, que es transformar no entretener, y ha pedido al alcalde que recupere de inmediato el enfoque feminista original de la Escuela Toledana de Igualdad, que restituya el papel central del Consejo de la Mujer y que deje de banalizar un instrumento que "nació para cambiar realidades, no para entretener tardes vacías".

FIRMA CONVENIO VIOGEN

Además, el Grupo Municipal Socialista ha exigido la firma inmediata del convenio VioGEN entre el Ayuntamiento de Toledo y el Ministerio del Interior, un acuerdo que ya se estaba tramitando antes de la llegada del PP y Vox al gobierno municipal, pero que fue paralizado.

"Firmar este convenio no es una opción, es una obligación democrática. No se puede presumir de igualdad mientras se deja a las mujeres solas ante la violencia", ha afirmado.

La viceportavoz socialista ha reclamado infraestructuras reales para acoger y proteger a mujeres víctimas de violencia de género, especialmente en barrios como el Polígono, y la creación de una unidad especializada en la Policía Local, dotada de personal, medios y protocolos adecuados.

Ha recordado que el antiguo centro de salud de Santa Bárbara ya ha sido acondicionado para uso de distintas entidades, y que el PSOE propuso instalar allí la unidad especializada.

También ha señalado que existen dependencias terminadas en el Polígono, preparadas para su uso por Policía Nacional y Local, que podrían destinarse a este fin.

"Proteger a las mujeres no es un gesto simbólico: es una responsabilidad institucional que este gobierno ha ignorado durante demasiado tiempo. Y ya no hay margen para seguir mirando hacia otro lado", ha concluido Ana Abellán.