PSOE pide convocar el debate del Estado del Municipio en Toledo

Según ha indicado la portavoz socialista, "exigimos que el alcalde deje de estar de vacaciones y convoque este debate fundamental para rendir cuentas a la ciudadanía", ha señalado De la Cruz, quien ha recordado que "el reglamento es claro, pero una vez más el alcalde lo utiliza a su antojo, como hace con las redes sociales del Ayuntamiento y otros canales de difusión que pagamos todos los toledanos y toledanas".

La portavoz socialista ha criticado que, desde el último pleno en julio, la actividad del alcalde ha sido nula: "Más allá de hacerse fotos en obras que dejamos proyectadas y financiadas desde el anterior gobierno socialista, no ha hecho absolutamente nada nuevo. Ni ha atendido los problemas del día a día, ni ha presentado propuestas reales para mejorar la ciudad".

"Queremos saber qué tiene que ofrecer el alcalde a Toledo en el año y medio que le queda de legislatura", ha afirmado la portavoz socialista. "Nos prometió acabar con los atascos y ahora hay más que nunca y en todos los barrios; prometió autobuses gratuitos y tenemos menos líneas; y anunció hasta seis parkings pero sólo ha privatizado uno, creando la nueva zona magenta, sin explicar el destino del dinero recaudado”.

"Tenemos un alcalde más viajero que gestor, más pendiente de planificar sus desplazamientos, como el actual viaje a China, que de atender los problemas reales de la ciudad", ha denunciado Noelia de la Cruz.

Gestión basada en la herencia socialista y el marketing

De la Cruz ha acusado al equipo de gobierno del PP y Vox de estar “agotado, sin modelo de ciudad, sin ideas y recurriendo únicamente a ocurrencias sin financiación que sólo buscan alimentar el narcisismo del alcalde”.

Entre los proyectos destacados por la portavoz se encuentran el Parque de la Vega, el entorno del Granadal, o la adecuación y remodelación de la senda ecológica del Tajo, todos ellos, según De la Cruz, financiados y planificados por el anterior gobierno socialista.

“El Parque de la Vega llevaba más de dos años con financiación disponible en las arcas municipales. ¿Por qué ha tardado tanto en ponerse en marcha? La respuesta es clara: el alcalde necesita estirar la herencia recibida para seguir haciéndose fotos”.

El Granadal y la senda del río

Del mismo modo se ha referido al proyecto de la zona del Granadal, “otro proyecto que dejamos financiado y que también han modificado” ya que “nuestro planteamiento era establecer en las antiguas ruinas del convento una recepción de turistas u oficina de turismo junto a la creación de un mayor número de baños públicos, porque creemos que los que el alcalde ha planteado serán claramente insuficientes.

También ha hablado de la remodelación de la senda del río Tajo, financiada como el resto de proyectos a los que se ha referido, por el gobierno de España, y “que iniciamos en diciembre de 2022 con el adecentamiento de la senda ecológica entre la clínica del Rosario, San Pedro el Verde y la Fábrica de Armas, y desde el Puente de San Martín hasta casi la zona del embarcadero.

“Y claro en ese tour veraniego, el otro día bajaba el alcalde a hacerse una foto en la senda para vender lo que estaba haciendo su gobierno, cuando en realidad su única aportación ha sido ésa, la foto en el graderío y decir que llevará a esa zona actividades culturales. Mientras tanto la cultura de Toledo ha perdido su esencia, con un Verano escaso de propuestas culturales y con un Otoño Cultural donde solo el Festival de Jazz y la Noche del Patrimonio rellenan el programa cultural de este equipo de gobierno”, ha sentenciado.

Las peores fiestas de la historia de Toledo

La portavoz socialista ha sido especialmente dura al referirse a la gestión del gobierno en las fiestas de agosto, que ha calificado como “las peores de la historia de Toledo”, y ha echado en falta las explicaciones de los responsables públicos tras los altercados que tuvieron lugar en el recinto ferial.

“No hemos visto ni al alcalde ni a la vicealcaldesa dar la cara tras los graves incidentes en las ferias. La responsable de Seguridad Ciudadana sólo ha aparecido para visitar el Mercado Medieval y preparar su maleta para viajar a China con el alcalde”.

Un gobierno que genera desigualdades entre barrios

De la Cruz también ha mostrado su preocupación por los criterios aplicados en la planificación de los fondos europeos del Plan EDUSI y la estrategia EDIL. “No conocemos en profundidad los proyectos presentados para captar 20 millones de euros, pero lo que sí sabemos es que el alcalde está fomentando barrios de primera y de segunda, olvidándose de zonas como Palomarejos”.

Asimismo, ha criticado la falta de información sobre el futuro del plan “Toledo Emerge”, del que se beneficiarán solo los amigos del alcalde, y el “puente de Charly”, una infraestructura que podría provocar, según el Grupo Socialista, un grave colapso de tráfico en la zona del Polígono, y sobre la que nada se sabe de cómo se va a financiar y si han iniciado ya las expropiaciones.

Por último, Noelia de la Cruz ha denunciado que el alcalde ha dejado de atender el día a día de la ciudad y se ha desentendido, por ejemplo, de la plaga de ratas dejando que se extienda a todos los barrios de la ciudad, y a pesar de que antes del verano, el PSOE propuso a Velázquez en el pleno reforzar el plan de desratización y plagas.

Para el Grupo Socialista, Toledo tiene un alcalde y un gobierno “ausente”, sin modelo para la ciudad y que tampoco está en los pequeños detalles, ni en solucionar los problemas reales de las vecinas y de los vecinos. “Tan solo están en aumentar la recaudación, subiendo impuestos y creando tasas que luego no revierten en el arreglo de baches, la limpieza, mantenimiento de zonas deportivas, en definitiva, no se está invirtiendo en la calidad de vida de las toledanas y los toledanos”.