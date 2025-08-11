PSOE lamenta que se utilicen los planes de empleo 'para beneficiar amigos'

El concejal socialista Pedro Jesús López ha sido tajante al indicar que “es inadmisible que el alcalde y su concejal de VOX utilicen mano de obra financiada con dinero de todos y todas para actuaciones que benefician a intereses particulares. Los planes de empleo no son un regalo para amigos o colectivos afines, son una herramienta para mejorar Toledo y servir a toda la ciudadanía”.

El PSOE pide que el alcalde y el responsable de Empleo expliquen públicamente qué criterios, si es que existen, se han aplicado para autorizar intervenciones en inmuebles privados. “Si no hay criterios claros, estaríamos ante una gestión arbitraria y opaca que erosiona la confianza de los toledanos y las toledanas”, ha advertido López.

Además, los y las socialistas reclaman la publicación inmediata de un listado exhaustivo con todas las actuaciones impulsadas por la Concejalía de Promoción Económica y Empleo que se desarrollen en espacios privados: con la ubicación exacta, las personas que trabajan en ellas y el presupuesto detallado asignado a cada una.

“Exigimos transparencia total. Queremos saber dónde, cómo y para quién se están usando los fondos públicos. El dinero de los toledanos y las toledanas debe invertirse en beneficio del conjunto de la ciudad y no en actuaciones privadas fuera del ámbito estrictamente municipal”, ha insistido el edil socialista.

El PSOE recuerda que los planes de empleo son una herramienta clave para la inserción laboral y la mejora de servicios públicos, y que su utilización para fines ajenos al interés general “no solo es un error político, sino un agravio para la ciudadanía y una falta de respeto al dinero de todos y de todas”.