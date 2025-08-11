MUNICIPAL

PSOE lamenta que se utilicen los planes de empleo 'para beneficiar amigos'

El Grupo Municipal Socialista de Toledo ha exigido explicaciones inmediatas al equipo de Gobierno tras las denuncias hechas públicas por CCOO, que apuntan al uso de planes de empleo municipales en propiedades privadas. Los socialistas consideran que se trata de un desvío inaceptable de recursos públicos, que deberían destinarse de forma prioritaria y exclusiva a la mejora de infraestructuras y servicios de titularidad municipal.

El concejal socialista Pedro Jesús López ha sido tajante al indicar que “es inadmisible que el alcalde y su concejal de VOX utilicen mano de obra financiada con dinero de todos y todas para actuaciones que benefician a intereses particulares. Los planes de empleo no son un regalo para amigos o colectivos afines, son una herramienta para mejorar Toledo y servir a toda la ciudadanía”.

El PSOE pide que el alcalde y el responsable de Empleo expliquen públicamente qué criterios, si es que existen, se han aplicado para autorizar intervenciones en inmuebles privados. “Si no hay criterios claros, estaríamos ante una gestión arbitraria y opaca que erosiona la confianza de los toledanos y las toledanas”, ha advertido López.

Además, los y las socialistas reclaman la publicación inmediata de un listado exhaustivo con todas las actuaciones impulsadas por la Concejalía de Promoción Económica y Empleo que se desarrollen en espacios privados: con la ubicación exacta, las personas que trabajan en ellas y el presupuesto detallado asignado a cada una.

“Exigimos transparencia total. Queremos saber dónde, cómo y para quién se están usando los fondos públicos. El dinero de los toledanos y las toledanas debe invertirse en beneficio del conjunto de la ciudad y no en actuaciones privadas fuera del ámbito estrictamente municipal”, ha insistido el edil socialista.

El PSOE recuerda que los planes de empleo son una herramienta clave para la inserción laboral y la mejora de servicios públicos, y que su utilización para fines ajenos al interés general “no solo es un error político, sino un agravio para la ciudadanía y una falta de respeto al dinero de todos y de todas”.

