Primeros pasos para que Toledo acoja la Ciudad del Cine

La actuación, ha recordado el portavoz, “contempla la rehabilitación paisajística y la recuperación de edificaciones en varios inmuebles del recinto con el objetivo de poner en valor este espacio, abandonado desde hace muchos años”.

La zona de intervención es en el entorno de protección del Bien de Interés Cultural, conjunto Histórico de la Fábrica de Armas, donde deberá garantizarse su control arqueológico por parte de la viceconsejería de Cultura y Deportes, al tiempo que deberán presentar “una propuesta de accesos desde la carretera, que deberá contar con el visto bueno del organismo autonómico competente”.

“Seguimos dando pasos importantes en colaboración con la Junta de Comunidades para que este proyecto sea una realidad”, ha indicado Juan José Alcalde. Un proyecto que ya presentó el propio alcalde de Toledo, Carlos Velázquez junto al presidente regional, “que permitirá recuperar un edificio completamente abandonado desde hace muchos años, y que supone un peligro para los viandantes, además de recuperar también este entorno natural, integrando esta parte de la ribera en la ciudad y conectando los barrios de la Cava y Santa Teresa con el campus de la Fábrica de Armas”.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el reequilibrio económico del contrato del transporte urbano tras la DANA de septiembre del año 2023 por un importe de 677.652,81 euros.

Juan José Alcalde ha señalado que la concesionaria del servicio municipal de transporte, UNAUTO solicitó el reconocimiento y la liquidación de la aportación municipal al déficit de la explotación como consecuencia de la DANA y, tras los informes pertinentes del economista y del interventor municipal, “el Ayuntamiento resarcirá el importe del alquiler de la estación del servicio de gas y el sobrecoste del gas”.

Además, en cuanto al área de gobierno de Presidencia, Trasparencia y Buen Gobierno, se toma en conocimiento la formalización del acta de comprobación de replanteo de las obras de recuperación de sepulturas 2025 con un plazo de ejecución de cuatro meses. El contrato de este proyecto se adjudicó en el mes de agosto, por un importe de 161.000 euros y permitirá recuperar 31 sepulturas en el cementerio municipal y la reparación del muro de la zona sur.

Por último, entre otros asuntos, en el área de gobierno de Servicios Sociales, Educación y Familia, se acepta la clasificación de ofertas del contrato para la prestación del servicio en tres ludotecas municipales, la de Santa María de Benquerencia, la de Santa Bárbara y la de Valparaíso, que salieron a licitación en tres lotes, por un periodo de 24 meses y un presupuesto base de 102.000 euros.