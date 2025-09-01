Polémica por unas obras en la TO-23 que han empezado este lunes en Toledo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue avanzando en las obras de acondicionamiento e integración urbana de la carretera TO-23, en la provincia de Toledo. El presupuesto vigente de las obras es de 3,6 millones de euros (IVA incluido) y se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Se trata de un proyecto que permitirá mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios más vulnerables como peatones y ciclistas, ya que separa a estos últimos de la carretera y permite a través de la nueva pasarela cruzar la carretera TO-23 a distinto nivel evitando los pasos peatonales existentes.

En este contexto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios; desde el próximo lunes 1 de septiembre a partir de las 8:00 horas, se producirán las siguientes afectaciones al tráfico:

Corte del ramal de incorporación de la calzada derecha (sentido Ocaña), y del ramal de salida de la calzada izquierda (sentido Toledo), de la carretera TO-23 entre los km 2,0 y 3,0; hasta la finalización de las obras.

Además, para poder hacer la maniobra de colocación del tramo central de la pasarela metálica, puntualmente y en horario nocturno (a partir de las 18:00 h): se estrechará el carril derecho de la rotonda de la C/ Río Arlés sobre la TO-23, y se cortará el acceso al soterramiento de la TO-23.

Para dar paso a los vehículos, se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos:

ITINERARIOS ALTERNATIVOS DEL CORTE 1:

Calzada derecha TO-23 (sentido Ocaña): desvío por calle Río Guadalmena.

Calzada izquierda TO-23 (sentido Toledo): desvío por calle Río Marches.

Los vehículos que circulen por el tronco de la TO-23 lo podrán hacer con total normalidad.

ITINERARIOS ALTERNATIVOS DEL CORTE 2:

Se mantiene el itinerario alternativo 1 con la salvedad de que no se podrá circular por el soterramiento de la TO-23.

POLÉMICA

Este anuncio ha generado polémica y valoraciones como las del concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, quien considera que las obras "podrían haber empezado antes, en julio o en agosto, y no ahora que provocará más retenciones". Desde el PSOE municipal le piden que no incurra en bulos, mientras que el alcalde de la capital, Carlos Velázquez, considera que lo verdaderamente necesario es el tercer carril para descongestionar dicha zona. Su antecesora en el cargo, ahora Delegada del Gobierno, Milagros Tolón considera las mejoras que han empezado en la TO-23 como "muy necesarias".