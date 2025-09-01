Piden una programación cultural más potente en Toledo

El concejal socialista Teo García ha sido tajante al indicar que “no podemos valorar la actividad cultural del Ayuntamiento este verano, porque ha sido prácticamente inexistente. El Gobierno ha renunciado a mantener citas que eran ya referentes, como el Festival Internacional de Poesía Voix Vives o el Festival de Músicas del Mundo, y no ha planteado alternativa alguna”.

García ha insistido en que Toledo no puede permitirse perder su tradicional septiembre cultural, que históricamente ha sido un eje de referencia en la vida cultural de la ciudad, añadiendo que “los problemas de gestión del Ayuntamiento no pueden excusar la desaparición de un septiembre cultural potente. En lugar de consolidarlo, se está desmantelando. Justo lo contrario de lo que necesitamos para reforzar nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura”.

El concejal socialista ha subrayado la necesidad de nuevas propuestas interculturales, porque “es urgente recuperar festivales internacionales y, al mismo tiempo, innovar con iniciativas interculturales que sitúen a Toledo como ciudad abierta, diversa y ejemplo de diálogo entre culturas”.

El Grupo Socialista reconoce que es positivo mantener el Festival de Jazz y la Noche del Patrimonio, pero denuncia decisiones contradictorias, ya que “sentimos que se promueva un espacio de danza cuando se ha abandonado la Escuela de Artes Escénicas y su financiación. Las decisiones van en sentido contrario a lo que se anuncia y a lo que Toledo necesita”.

Además, García ha insistido en la necesidad de que la cultura sea un elemento de atracción y participación ciudadana, añadiendo que “necesitamos espectáculos que hagan vibrar a la ciudad, que la ciudadanía pueda vivir y sentir, como lo fue en su momento Luz Toledo. Ahora nos limitamos a fotos protocolarias mientras desaparecen proyectos que daban prestigio y visibilidad internacional”.

El edil socialista concluyó destacando que la interculturalidad debe ser un pilar de la política cultural, considerando que “Toledo debe reforzar y ser ejemplo de diálogo intercultural, orientado al entendimiento y reconocimiento de todas las culturas, locales e internacionales. La diversidad no es un adorno, es un valor irrenunciable que debe guiar nuestra estrategia cultural”.