Piden actualizar el Platemun, documento "desfasado" desde hace 10 años

"Se trata de planes que deberían generar seguridad a los vecinos y vecinas ante situaciones de emergencia que, previsiblemente, serán cada vez más comunes", subraya el portavoz municipal de IU, Txema Fernández, "y, sin embargo, no están adaptados ni a las necesidades actuales ni a las que se prevé a corto o medio plazo".

Además, Fernández considera que la actualización debería ir acompañada de un proceso de información pública del contenido de estos planes para lo que "se debería contar con los Consejos de Participación Ciudadana, en los que, al menos, seamos informados de cómo actuar y quién dirige las operaciones".

El edil de IU reprocha que las declaraciones del alcalde sobre la puesta en marcha del Platemun --documento desactualizado-- ante las últimas situaciones de riesgo por la evolución hidrológica del río Tajo a su paso por la ciudad "es querer aparentar normalidad ante una emergencia sin tener los instrumentos necesarios para estar tranquilos".

"No sirve de nada que el alcalde la ciudad salga diciendo que pone en marcha el plan de emergencias, si los vecinos y vecinas no saben qué tienen que hacer, cómo actuar en caso de emergencia o quién es el responsable de la seguridad y las actuaciones que se lleven a cabo para eliminar el peligro de la emergencia", matiza Fernández.

El concejal de IU critica que este documento esté "escondido" en la web municipal y que no parezca importar si está o no caducado porque, subraya, "esto es importante, ya que en el 2016 no se habían sufrido episodios de fuertes nevadas, heladas, periodos de calor extremo en forma de varias olas, etc".

"El Platemun es un documento que necesita actualización para adecuar las respuestas a las nuevas necesidades que nos plantea el cambio climático y sus consecuencias", recalca.

Izquierda Unida muestra su inquietud ya que la respuesta recibida en noviembre de 2025 a una pregunta en el pleno de octubre dirigida a la edil de Seguridad Ciudadana sobre la situación de aprobación o tramitación de los planes sectoriales en ese momento no parece que muestre un avance significativo en esta materia.

Y es que, explica Fernández que el Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones (Pamin) y el de fenómenos meteorológicos adversos (Pamfema) deberían estar asociados a un Plan de Emergencias Municipal (Platemun) que, según la respuesta recibida, está "en fase de revisión interna previa a la remisión a la Dirección General de Protección Ciudadana" por lo que las últimas situaciones de riesgo vividas en la ciudad siguen sin poder ser abordadas con un Plan actualizado.

Tampoco tranquiliza al portavoz de IU que el Panim estuviera pendiente (según la respuesta de noviembre de 2025) de remitirse a la Dirección General de Protección Ciudadana para su homologación pese a que desde agosto de 2025 se había pedido subsanar el primer documento elaborado por el Gobierno local.

En cuanto al Panfema, elaborado en 2024, la respuesta de la Concejalía de Seguridad Ciudadana es que está pendiente de aprobación.