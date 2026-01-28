Pedirán en pleno más movilidad e instalaciones deportivas en Toledo

Por un lado, los socialistas defenderán una moción para el impulso de las infraestructuras viarias municipales, con especial atención a la Ronda Sureste y, en concreto, a las vías de Tarpeya y Ventalomar. Desde el Grupo Municipal Socialista consideran que se trata de una actuación “largamente demandada por la ciudad” y clave para mejorar la movilidad y la seguridad vial y descongestionar el tráfico.

La propuesta plantea la realización de una modificación presupuestaria durante el primer semestre de 2026 que permita dotar de recursos suficientes al servicio municipal de obras e infraestructuras y ejecutar las inversiones necesarias para iniciar estas actuaciones.

“El estado de algunas vías estratégicas de Toledo exige una respuesta inmediata por parte del Ayuntamiento. No hablamos de proyectos futuribles, sino de inversiones necesarias para garantizar una movilidad segura y ordenada en la ciudad”, ha señalado el viceportavoz socialista, Pablo García, quien ha subrayado que el Ayuntamiento “debe hacer su parte” para que favorecer la llegada y puesta en marcha de la Ronda Sureste cuanto antes.

Instalaciones deportivas

La segunda moción que el Grupo Municipal Socialista elevará al Pleno se centra en la intervención urgente de varias instalaciones deportivas municipales, concretamente los campos de césped natural de la Escuela Central de Educación Física, del estadio municipal Salto del Caballo y el campo municipal de fútbol de Santa María de Benquerencia.

Desde el Grupo Socialista critican que el reconocimiento de Toledo como Ciudad Europea del Deporte 2025 “no se haya traducido en mejoras reales para las instalaciones ni para los clubes y familias”, mientras el deterioro de los espacios deportivos continúa agravándose.

“El alcalde de Toledo ha utilizado ese título más como un elemento propagandístico que como una oportunidad real para invertir en deporte base y en instalaciones públicas”, ha afirmado Pablo García. “Nuestros campos de fútbol presentan un estado que compromete su uso y genera un mayor coste económico a medio plazo si no se actúa de manera urgente”.

La moción plantea la creación de un programa anual de intervención inmediata y urgente en instalaciones deportivas gravemente deterioradas, comenzando por la recuperación de los campos incluidos en la propuesta.

“El deporte en Toledo necesita planificación, mantenimiento y compromiso presupuestario, no titulares ni reconocimientos comprados. Estas mociones buscan poner el foco en lo verdaderamente importante: los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía”, ha concluido el viceportavoz socialista.