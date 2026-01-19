Page ofrece colaboración para atender a las víctimas del accidente ferroviario

Ha aprovechado su perfil en la red social X para ofrecer la ayuda de su administración. "Quiero mostrar mi solidaridad y ofrecer los recursos que sean necesarios desde Castilla-La Mancha", ha asegurado en un mensaje recogido por Europa Press.

Además, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha ofrecido también al Gobierno andaluz todas las camas hospitalarias y los puestos de UCI que fuesen necesarios tras el grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que deja de momento 39 fallecidos.

No obstante, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avisado de que esta cifra "no es definitiva".

Así lo indicado la titular regional de Igualdad en una entrevista en Radio Castilla-La Mancha que recoge Europa Press, en la que ha indicado que, de momento, el Ejecutivo de la comunidad vecina no ha trasladado la necesidad de usar esos medios.

Dicho esto, ha indicado que este pasado domingo, y en colaboración con Renfe, el Ejecutivo regional habilitó medios para trasladar a personas que estaban en la estación de Ciudad Real, que se dirigían a Sevilla o a Málaga, y que no pudieron hacerlo como tenían previsto pues el tráfico de trenes quedó suspendido tras el siniestro.

"Vamos a seguir colaborando en lo que así no se puedan necesitar", ha insistido Simón, que ha añadido que, de momento, el Gobierno castellanomanchego no tiene constancia de que entre los heridos o fallecidos que deja el accidente haya alguna persona de la región.

La titular regional de Igualdad se ha mostrado "consternada" por lo trágico de este accidente, mostrando su solidaridad con todas las familias de las personas afectadas.

A las 19.45 horas de este domingo, un tren que realizaba el recorrido Málaga-Madrid descarriló en Adamuz (Córdoba), provocando que otro tren Madrid-Huelva que circulaba por la vía contigua también descarrilara.