Page busca el trabajo común para erradicar la violencia escolar

Así lo ha asegurado este jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en un vídeo publicado en sus redes sociales con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Para García-Page, en el ámbito escolar es donde se deben interiorizar los valores "y donde se aprende a convivir". Por ello, ha considerado "importantísimo que hagamos todos algo en esta causa, el Gobierno, los docentes, padres, madres y toda comunidad educativa".

A su juicio, la sociedad en su conjunto "tiene que dejar muy claro que por aquí no pasamos, violencia cero en las aulas, acoso cero, porque es lo contrario de lo que queremos enseñar y lo que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos".

Consciente de que el acoso escolar es una herida que deja cicatrices invisibles y concienciado con la necesaria erradicación de las situaciones de acoso, especialmente entre los más jóvenes, el Gobierno castellanomanchego viene trabajando desde hace años en fortalecer sus protocolos de detección y trabajo con aquellos chicos y chicas que puedan estar sufriendo acoso escolar.

Por ello, en próximas fechas va a firmarse un acuerdo de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Fiscalía para la identificación, detección y acompañamiento a las víctimas de acoso escolar. Este acuerdo permitirá una comunicación más ágil entre los centros educativos y las autoridades competentes y reforzará la formación conjunta de docentes y agentes para garantizar una respuesta rápida y protectora ante cualquier situación.

"MENTE DIGITAL: APRENDER A CUIDARSE EN LA ERA TECNOLÓGICA"

Los Estados Miembros de la Unesco han declarado el primer jueves de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, reconociendo que la violencia en las escuelas, en todas sus formas, constituye una violación de los derechos a la educación, la salud y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Este año, el Día se conmemora el 6 de noviembre bajo el tema "Mente digital: Aprender a cuidarse en la era tecnológica".