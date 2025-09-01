Page aprueba la próxima semana el Instituto de Seguridad Laboral

Así lo ha anunciado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado que el próximo martes 9 de septiembre, el Consejo de Gobierno aprobará la creación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha.

También ha avanzado Franco que en este mes se van a convocar ya las primeras mesas de trabajo de ‘Castilla-La Mancha. Horizonte 2030’, la hoja de ruta para el progreso económico y social de la región, después de haber recibido ya las aportaciones para su redacción y diseño.

Por su parte, desde UGT, la secretaria general del sindicato a mostrado su satisfacción por la reunión mantenida. Encuentro al que también han acudido la secretaria de Organización del sindicato, Silvia López, y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. Lola Alcónez ha recibido de manera muy satisfactoria la aprobación la próxima semana en Consejo de Gobierno del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha.

Entre los asuntos tratados ha estado la aprobación la próxima semana en Consejo de Gobierno del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha, las próximas mesas de trabajo del que será el nuevo Pacto Horizonte 2030, así como las políticas activas de empleo para dar respuesta a los colectivos más vulnerables como son los parados de larga duración o los jóvenes.