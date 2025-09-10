La oposición piden más actividades gratuitas para los jóvenes

Por una parte, el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal Socialista considera que solo unos pocos podrán disfrutar de las propuestas musicales de la Semana de la Juventud de Toledo, y vaticina que la mayoría de ellos formarán parte de las Nuevas Generaciones del Partido Popular como ha ocurrido hasta ahora con muchas de las actividades programadas desde el área de Juventud.

Tras la presentación del programa en una Comisión de Cultura Extraordinaria en el Ayuntamiento de Toledo, el PSOE, mediante un comunicado, ha lamentado que casi el 50 por ciento del presupuesto se destine a comprar entradas a empresas privadas en vez de proponer espectáculos musicales abiertos a todos los jóvenes de la ciudad como se hacía en otras semanas de juventud de la legislatura pasada.

Del mismo modo, el PSOE ha expresado que echa de menos en este programa de actividades la promoción de jóvenes artistas toledanos y la organización certámenes y festivales, que antes sí existían, para darlos a conocer e impulsar sus carreras.

Los socialistas piden al equipo de gobierno mayor ambición a la hora de organizar programas como este, para que sus principales actividades no estén dirigidas, como viene siendo habitual, en fomentar el alcohol entre los jóvenes de la ciudad de Toledo.

Semana 'impostada'

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida-Unidas Podemos, Txema Fernández, cree que es una programación “impostada”.

Para el portavoz de IU, esta programación carece de la participación de las entidades juveniles en su confección y se sustenta en actividades de ocio que programan entidades privadas con citas musicales que suponen un gasto que muchos jóvenes no se pueden permitir. Además, ha criticado Fernández, el Ayuntamiento participa económicamente con estos conciertos que organiza una empresa en la Plaza de Toros sin que “conozcamos si existe un convenio y, de ser así, a qué se ha comprometido el equipo de Gobierno con una empresa de espectáculos”.

En cuanto a la Feria del Empleo, que se celebrará el próximo 25 de septiembre, recuerda el concejal de IU que por mucho que el responsable de Juventud, José Vicente García-Toledano, se empeñe en defender que el Ayuntamiento es el promotor de esta iniciativa lo cierto es que se trata de una cita cofinanciada por el Fondo Social Europeo dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2021-2027 en la que colaboran diversas entidades y que ha promovido en anteriores ediciones la Cámara de Comercio.

Así pues, el programa de la Semana de la Juventud está plagado de eventos que no parten de las entidades juveniles de la ciudad lo que la convierten en una “semana de actividades sin más, no una semana de la juventud”.

Por último, ha subrayado el portavoz de IU que esta programación carece de un evento que con tanto empeño ‘vendió’ el año pasado el equipo de Gobierno. Se trata de la segunda edición de los premios ‘Talento Joven’, cuyas bases, ha recordado Txema, siguen sin conocerse y que este año parece que no se celebrarán dado que la programación del Teatro de Rojas está cerrada hasta el próximo mes de enero de 2026.