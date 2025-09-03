Olías del Rey contará con pulseras centinelas y drones para vigilar sus fiestas

Milagros Tolón ha informado de que el objetivo del encuentro es coordinar todas las actuaciones, personal y medios que intervienen en estos festejos para garantizar que las actividades se desarrollan con normalidad y de manera segura para los vecinos y las personas de otros municipios que disfrutan de estas actividades.

“Las Juntas de Seguridad son herramientas fundamentales para garantizar la seguridad en nuestros pueblos y ciudades, ya sea en las grandes ferias, como la de Albacete, como en las fiestas de Olías, que también reciben gran cantidad de público de los municipios cercanos”, ha dicho la delegada.

En este sentido, ha explicado que la Guardia Civil va a hacer especial hincapié en aquellos eventos que supongan una mayor concentración de personas como los encierros y las verbenas, sin descuidar la vigilancia en los espacios menos concurridos.

Los agentes de la Benemérita van a realizar principalmente funciones de vigilancia y prevención, control de accesos e intervención en caso de que sea necesario, todo con el fin de que evitar incidentes y actuar en el caso de que surja cualquier eventualidad.

Por ello, ha hecho un llamamiento al disfrute responsable de los ciudadanos, en un ambiente festivo de convivencia y tranquilidad y ha recalcado la importancia de la coordinación con el resto de servicios que intervienen en el Plan de Autoprotección, Seguridad y Emergencias aprobado hoy, también la Seguridad Privada, como herramienta fundamental para garantizar la seguridad.

De igual modo, la delegada ha felicitado a la alcaldesa por la organización de los festejos y por incluir y reforzar un año más los Puntos Violeta de prevención, información y atención a víctimas de agresiones o abusos sexuales y machistas.

Por último, ha agradecido a la Guardia Civil, a la Policía Local y al conjunto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la labor que realizan durante todo el año para que Olías siga siendo un lugar seguro, también en unas fechas en las que el conjunto de la ciudadanía disfruta de días festivos.

Dron y pulseras centinela

Por su parte, la alcaldesa de Olías del Rey ha agradecido a la delegada del Gobierno su presencia en esta Junta Local de Seguridad y la coordinación que la Guardia Civil mantiene de manera permanente con la Policía Local para garantizar la seguridad durante todo el año y, en especial, en las fiestas patronales.

Charo Navas puesto en valor el esfuerzo que se realiza cada año para reforzar el dispositivo y, en este sentido, ha adelantado que este año se contará como novedad con un dron de la Policía Local para facilitar las labores de control y vigilancia.

Además, en el ámbito de la prevención de la violencia de género, “damos un paso más” con la puesta en marcha de la “pulsera centinela”. Se trata de un elemento que estará a disposición de las mujeres que lo soliciten en los Puntos Violeta y que permite detectar si la bebida ha sido adulterada para evitar casos de sumisión química.

A la Junta Local de Seguridad han asistido representantes de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y servicios municipales, así como la delegada de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades, María Castaño.