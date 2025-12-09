TURISMO

La ocupación hotelera de Toledo alcanza el 94,25 % durante el puente

El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, ha valorado los resultados turísticos registrados durante el puente de la Constitución y la Inmaculada, un periodo en el que la ciudad "ha alcanzado una ocupación hotelera del 94,25%, consolidándose como uno de los destinos preferidos por visitantes nacionales e internacionales".

Onda Cero Toledo | Europa Press

Velasco ha destacado que la variación interanual respecto al mismo periodo de 2024 ha sido "especialmente significativa", con un aumento superior al 47,37%, un dato que confirma "la fortaleza del sector y la eficacia de la estrategia turística municipal".

En este sentido, ha señalado que Toledo "vive un momento turístico extraordinario, fruto del trabajo conjunto del sector y del Ayuntamiento por reforzar la promoción, la calidad de la oferta y la organización de actividades que atraen a miles de personas", ha señalado.

Durante estos días festivos, los turistas nacionales que más han visitado la ciudad precedían de Madrid, Valencia, Barcelona, la propia provincia de Toledo y Sevilla.

En cuanto al turismo internacional, los principales orígenes han sido Francia, Italia, Argentina y Estados Unidos, reforzando la tendencia al alza de visitantes extranjeros.

Asimismo, el concejal ha subrayado el éxito de la Feria del 'Dulce Toledo', especial conventos, celebrada en el Centro Cultural San Marcos, "un evento que ha recibido casi 20.300 visitantes y ha logrado duplicar las ventas respecto al año anterior, confirmándose como una cita imprescindible que ensalza la tradición repostera conventual de la ciudad".

"La feria ha demostrado de nuevo su capacidad para atraer público y fomentar la economía local, además de difundir un patrimonio gastronómico único", ha añadido Velasco.

Por último, el concejal de Turismo ha indicado que estos resultados "refuerzan el compromiso del Ayuntamiento de Toledo con un modelo turístico sostenible, de calidad al tiempo que dinamiza la actividad cultural y económica de la ciudad".

