Nueva protesta en las puertas del Hospital de Toledo por la situación del laboratorio

José Ángel Díaz, delegado de Prevención, ha explicado a los medios de comunicación que el colectivo de profesionales no va a dejar las movilizaciones mientras falten las necesarias medidas de protección en los laboratorios y sigan trabajando en un ambiente para nada saludable y seguro.

También falta una comunicación e información eficaz sobre la situación: “los trabajadores y las trabajadoras están sufriendo todos los días incidencias por estos casos y les ha molestado mucho que salga el consejero diciendo que no hay ninguna persona de baja, que los problemas se están modulando, que las mediciones han salido bien, cuando en realidad la Inspección de Trabajo por las mediciones les ha cerrado una zona de laboratorio de la tecnología patológica”.

Los delegados y delegadas de Prevención piden soluciones e información clara: “A nosotros el consejero no se ha dirigido en ningún momento, toda la comunicación que tenemos es a través de los Comités que tenemos aquí en Toledo y a través del último Comité Regional que fue el 20 de diciembre. Pedimos soluciones para garantizar la salud de las personas trabajadoras, y que se dejen de contar cosas que no están pasando”.

Los delegados y delegadas de Prevención insisten en que se convoque un Comité Extraordinario que no se ha hecho pese a la gravedad de la situación: “Y seguiremos movilizándonos mientras la situación sea ésta, porque los trabajadores y trabajadoras siguen enfermando, siguen acudiendo a Urgencias, al médico de cabecera, a la mutua, porque esa es otra problemática que hay, van a la mutua y no los atienden, van al médico de cabecera y les dicen que es laboral”.

Sin soluciones a la vista, los delegados y delegadas barajan “otras medidas” mientras continuarán las movilizaciones. José Ángel Díaz ha recordado además que merced a la denuncia y la actuación de la Inspección de Trabajo continúa

cerrada la la sala de tallado, y las muestras a analizar de pruebas diagnósticas siguen derivándose a Talavera. “Aquí lo único que se está haciendo son las urgencias, que son de los quirófanos”.

Preguntados sobre la causa probable de las intoxicaciones, Díaz ha dicho que no tienen información definitiva: “Creemos que es todo a través de la climatización, pero no sabemos de dónde puede proceder ni qué producto es exactamente el que está haciendo enfermar a los trabajadores a día de hoy. En las mediciones ha salido el ácido sódico y el tolueno, un producto químico que no se utiliza en estos laboratorios, todavía no saben de dónde procede”.