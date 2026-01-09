POR LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Nueva concentración vecina en el casco 'por un Toledo sostenible'

De nuevo se ha convocado para este viernes a las 19:00 una nueva concentración vecinal por un barrio más sostenible, el del casco histórico, "aunque las fiestas navideñas ya han acabado". Convocatoria en nombre de los vecinos y vecinas del casco histórico en las Cuatro calles.

Onda Cero Toledo

Toledo |

Según han comunicado a Onda Cero, los vecinos "esperamos que el alcalde tenga a bien reunirse con nosotros, tal y como nos prometió el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, a finales de noviembre". Insisten en que esa ha sido "la única reunión que hemos mantenido en el Ayuntamiento".

Muestran su preocupación, no sólo por las navidades, sino "por los Carnavales, Semana Sant ay Corpus". Además aseguran que a esto se añade "problemas de movilidad y aparcamiento que padecemos 365 días al año". Exigen "respuestas y compromisos" por parte de la Corporación que garantice no sólo que la Navidad de 2026 sea diferente, "sino que para los próximos eventos que colapsarán la ciudad se adopten medidas necesarias". Califican "de calvario" lo acontecido durante las últimas semanas.

El colectivo vecinal que viene protagonizando varias protestas similares durante las últimas semanas, insisten en que "seguimos apostando por un turismo sostenible, por una ciudad amable donde todos los barrios puedan disfrutar de actividades y no todas ellas se concentren", según consideran, "en el mismo sitio y lugar, el Casco Histórico".

