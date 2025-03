Nueva agresión en el centro de salud de Añover de Tajo con amenazas de muerte a una enfermera

Según informa el sindicato, una mujer había solicitado por teléfono atención domiciliaria para su madre, pero el equipo médico no podía acudir porque estaba atendiendo una crisis hipoglucémica y procedió a remitir una ambulancia. Descontenta porque no se habían podido personar en el domicilio, prosigue CSIF, la mujer acudió al centro de salud intentando agredir físicamente a la enfermera, que afortunadamente se protegió y no sufrió ninguna lesión. La mujer rompió la puerta de Urgencias y amenazó a la enfermera diciéndole: "Te voy a matar" y "te voy a coger del pescuezo y te lo voy a retorcer". Un acompañante de la mujer, añade el sindicato, que había acudido al centro de salud con ella, logró sujetarla y calmarla para evitar que estas agresiones verbales y materiales cobraran una gravedad mayor.

Según recuerda CSIF, la semana pasada se produjo otra agresión cuando dos mujeres se abalanzaron sobre una facultativa, ocasionándole arañazos en el rostro y diversos hematomas. El sindicato señala el "terrible impacto negativo" que provocan estos incidentes violentos. No sólo estamos hablando de lesiones físicas, cuando se producen, sino que deja unas heridas enormes como ansiedad, estrés, depresión o síndrome de burnout. "Además, provoca un deterioro grave del sistema sanitario, creando un ambiente hostil que afecta a la calidad de la atención y que incide además en la fuga de profesionales". CSIF insiste en la necesidad de que todos los centros de salud cuenten con personal de vigilancia: es preciso garantizar la seguridad de los profesionales. Asimismo, aputa que el Gobierno debe reconocer a profesionales sanitarios como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones con el objetivo de endurecer las penas por agresiones.