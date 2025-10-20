DESDE EL AYUNTAMIENTO

Noblejas habilitará un sistema para reclamaciones al SESCAM y las listas de espera

El Ayuntamiento de Noblejas pondrá en marcha un sistema para que los ciudadanos y ciudadanas de su pueblo, puedan aportar información sobre su situación en los casos prolongados de listas de espera médicas.

La iniciativa consistirá, en primera instancia, en un proceso de recogida voluntaria de información de los pacientes en lista de espera para su informatización y seguimiento, con el fin de conocer la vulneración de sus derechos como pacientes afectados y en su caso ejercer las actuaciones pertinentes.

El Ayuntamiento de Noblejas ha conocido de casos en los que, las listas de espera se diversifican por sub categorías dentro de las distintas especialidades, para parecer menos escandalosos los tiempos de espera.

“Las listas de espera matan. El paso del tiempo sin ofrecer las soluciones médico-sanitarias a las patologías y cuadros clínicos de los pacientes, no solo provoca sufrimiento físico también sufrimiento moral al sentirse los pacientes abandonados y angustiados por procesos que en ocasiones solo requieren atención a la persona enferma.

Es terrible que una familia no pueda ofrecer solución a las dolencias de un ser querido por no tener alternativa a una lista de espera de meses y años para obtener o bien la atención necesaria o incluso el primer diagnóstico con la incertidumbre y los riesgos que ello conlleva. Las listas de espera, además de poner en riesgo la vida, constituyen un factor que incrementa la ansiedad y el consumo innecesario de fármacos.”

El Ayuntamiento de Noblejas, con esta medida pondrá a disposición de los pacientes afectados y de su familia los argumentos documentales sobre los que poder llegar a sustentar reclamaciones judiciales en los casos en los que se ponga de manifiesto que, por el anormal funcionamiento de la administración sanitaria, se atente contra la calidad de vida o se ponga en peligro la misma.

