NNGG prepara el foro 'El toro nos une, el arte nos inspira' en Toledo

El foro se celebrará a las 20.00 horas en el Restaurante Venta de Aires de Toledo, y contará con la participación de reconocidas figuras del toreo y jóvenes valores del mundo taurino: Eugenio de Mora, Álvaro Lorenzo, Nacho Torrejón, Daniel López y Esteban Gordillo, ha informado Nuevas Generaciones en un comunicado.

El presidente provincial de la organización juvenil, Roberto García, ha afirmado que "la tauromaquia es cultura, historia y libertad. Es un arte que forma parte de la esencia de España y que los jóvenes del Partido Popular defenderemos siempre con orgullo, porque creemos en nuestras raíces y en los valores que representan el mundo del toro".

Asimismo, ha subrayado que "mientras otros tratan de atacar o censurar nuestras tradiciones, desde Nuevas Generaciones las reivindicamos como símbolo de respeto, esfuerzo, valentía y amor por nuestra tierra. La tauromaquia une generaciones y nos recuerda que la cultura también es libertad".