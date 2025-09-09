Navahermosa, finalista para la capital de EscapadaRural 2025

La cuenta atrás ha comenzado: EscapadaRural.com ha dado a conocer los diez municipios finalistas que se disputarán el título de Capital de EscapadaRural 2025 entre los que se encuentra Navahermosa (Toledo), el único representante de Castilla-La Mancha que opta a hacerse con el título este año.

El listado de finalistas de esta novena edición del gardón, cuyo objetivo es dar visibilidad a municipios de nuestro país que apuestan por el desarrollo del turismo rural, se completa con Ágreda (Soria), Friol (Lugo), Jerez de los Caballeros (Badajoz), Karrantza (Bizkaia), Tibi (Alicante), Trasmoz (Zaragoza), Valtierra (Navarra), Vielha (Lleida) y Zuheros (Córdoba).

“En EscapadaRural sabemos que en dos de cada tres ocasiones los viajeros aprovechan sus escapadas para descubrir nuevos destinos. Por eso, con esta iniciativa queremos abrir la puerta a que más personas conozcan municipios llenos de encanto, con propuestas culturales, gastronómicas y naturales que se pueden disfrutar en cualquier época del año. Nuestro objetivo es poner en el mapa estos destinos de interior y mostrar que el turismo rural ofrece experiencias únicas y auténticas los 365 días”, afirma Judith Monmany, responsable de comunicación de EscapadaRural.com.

Con este anuncio se abre el período de votaciones en el que son los propios viajeros los encargados de votar su destino rural favorito entre los 10 finalistas. Las votaciones estarán abiertas hasta el 26 de octubre y de ellas saldrá el municipio ganador de la Capital de EscapadaRural 2025 que será anunciado el 29 de octubre.

Una campaña con impacto nacional

Con el anuncio de los finalistas arranca también una gran campaña de difusión en medios, redes sociales y blogs, diseñada para dar máxima visibilidad a los municipios candidatos. El apoyo de las instituciones provinciales y autonómicas será, como en ediciones anteriores, clave para movilizar al público y lograr votos.

Ocho ediciones dando visibilidad al mundo rural

Desde su creación, la Capital de EscapadaRural ha puesto en el mapa a 80 municipios de toda España, cumpliendo con su objetivo de ayudar a incrementar su visibilidad y posicionarse como un destino rural de relevancia contribuyendo así al desarrollo local, según trasladan los respectivos alcaldes de los 80 municipios que hasta la fecha han sido ganadores y finalistas del certamen.

A lo largo de sus ocho ediciones, el certamen ha coronado como ganadores a: Santa Eulalia de Oscos (Asturias, 2024), Campo Lameiro (Pontevedra, 2023), Cazorla (Jaén, 2022), Olvera (Cádiz, 2021), Potes (Cantabria, 2020), Santillana del Mar (Cantabria, 2019); Aínsa-Sobrarbe (Huesca, 2018) y Sigüenza (Guadalajara, 2017).