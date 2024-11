La modificación de los precios públicos corresponderá ahora al gobierno de la Diputación

El Grupo Socialista se ha opuesto a que la Junta de Gobierno asuma esa función, pues según ha alegado su portavoz, Tita García Élez, la ley del régimen de las haciendas locales y el reglamento de las entidades locales establece que esa corresponda al pleno, que es público.

"El Grupo Socialista siempre se va a oponer a todo aquello que implique opacidad y que en este caso va a reducir la transparencia", ha advertido García Élez, que ha añadido que su formación duda de la legalidad de dicha medida, contra la que hay jurisprudencia que establece que la modificación de los precios públicos está claramente reglada, pues tiene que ser debatida y aprobada en pleno, no en junta de gobierno.

"No nos valen los argumentos de decir que es por agilidad, porque es que hay multitud de instrumentos dentro de la propia Diputación donde en menos de veinticuatro horas se convoca un pleno extraordinario".

Los socialistas, ha proseguido su portavoz, también recelan de que el equipo de Gobierno en la Institución provincial justifique que se modificará aquellas cantidades que sean de escasa importancia o de escasa cuantía.

"¿Quién pone el criterio objetivo de cuánto es escaso o qué es importante? La ley es clara y es que la competencia es no delegable, en este caso del Pleno a la Junta de Gobierno", ha reiterado la portavoz socialista, que ha explicado que con su veto, el grupo busca que el equipo de Gobierno no ponga en peligro la aprobación de precios públicos, que luego puedan ser recurridos.

PROPUESTA TÉCNICA

Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno, Soledad de Frutos, en declaraciones previas al pleno, ha defendido la legalidad de este movimiento, que responde a una propuesta de los propios técnicos de Tesorería, "para agilizar la tramitación de estos precios públicos".

"No se está coartando la libertad del pleno porque no se está llevando la propuesta, no contempla la creación de precios públicos por parte de la Junta de Gobierno, sino la modificación de escasa cuantía", ha apuntado De Frutos, que ha precisado que no es algo que el equipo de Gobierno actual vaya a hacer por vez primera, pues gobiernos anteriores ya lo habían realizado de manera puntual.

Tras insistir en que son los propios técnicos los que ven un "absurdo" que esta competencia esté limitada al pleno, ha rechazado que se coarte la transparencia, como alerta el PSOE, pues ha asegurado que dichas modificaciones se abordarán en una comisión donde están todos los grupos políticos, que podrán mejorar esa propuesta que se pueda realizar desde el equipo de Gobierno.

En términos parecidos se ha expresado el portavoz de Vox, Daniel Arias, que ha insistido en que la medida no responde a un "requerimiento político", sino técnico, para "para agilizar los trámites".

"Nos parece en este caso adecuado, ya que se tiene que informar a la Comisión Informativa y todos los grupos políticos estamos enterados. Solamente es para la modificación de esos precios público, no para crear otros nuevos".

En cuanto al informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del límite de la deuda en el presupuesto general de la Diputación de Toledo, del Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria (OAPGT) y del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEIS), incluido en el orden del día de este pleno, la portavoz del PSOE ha indicado que muestra un déficit "que en una semana se corregirá".

UNANIMIDAD PARA DAR UN ENTIERRO DIGNO A LOS REYES RECESVINTO Y WAMBA

Tras guardar un minuto de silencio por todas las víctimas de la DANA del 27 de octubre, PP, PSOE y Vox se han mostrado de acuerdo en aprobar una proposición conjunta que respalda inhumar con honores de los reyes Recesvinto y Wamba, acuerpando la iniciativa popular liderada por el historiador Jorge Miranda, el exalcalde de Toledo y abogado, Joaquín Sánchez Garrido, y la asociación Foster Swiss.

Dicha causa busca trasladar los restos de los reyes Wamba y Recesvinto a un lugar que les otorgue el reconocimiento y el honor que merecen.

Así, la Institución provincial valida una iniciativa que se presenta como un puente entre el pasado y el futuro, un esfuerzo colaborativo que trasciende afiliaciones políticas y une a la comunidad en un objetivo común.

De ahí que inste a los titulares del depósito de los restos reales, conservados en una modesta arqueta, a que se proceda a la inhumación, con la dignidad y el honor que merecen.