Milagros Tolón pierde la Alcaldía de Toledo

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha valorado los resultados de los comicios de este 28M en los que el Partido Socialista ha logrado 11 de los 25 concejales que conforman la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Toledo.

En primer lugar, Milagros Tolón ha tenido palabras de agradecimiento a todos los interventores y apoderados que han llevado a cabo el buen desarrollo de esta jornada electoral. “Ha sido un día duro y complicado, pero quiero trasladar un mensaje de esperanza: el PSOE ha ganado las elecciones en Toledo, con cerca de un 40 por ciento de los votos, hay que estar satisfechos, aunque no hemos logrado la mayoría suficiente”, ha indicado.

Así, ha apuntado que en estos momentos “me siento muy orgullosa de lo que ha hecho este equipo de Gobierno en los cuatro años más complicados de la democracia en la historia de Toledo; siempre hemos tenido a la ciudad de Toledo en la cabeza y en el corazón”, ha explicado, además de agradecer “a todos los vecinos que siempre me han dado su apoyo, muchas gracias a la ciudad de Toledo, aunque el PSOE ha ganado las elecciones aquí se juega con la política de pactos y la ciudad ha decidido. Todos mis respetos y enhorabuena al que será el próximo alcalde de la ciudad”.

“Hemos realizado una campaña electoral limpia, y eso no lo puedo decir de otros grupos políticos, llevo muchos años militando en este partido, me siento orgullosa de estos ocho años porque se ha cambiado la ciudad y espero que en los próximos años Toledo no pierda la marcha que ha tomado”, ha comentado Milagros Tolón, para añadir que hoy “puedo decir a los toledanos y a las toledanas que seguiré defendiendo a la ciudad de Toledo esté donde esté”. “Me siento muy orgullosa de lo hecho, de mi equipo de hombres y de mujeres, lo más importante es que la ciudad de Toledo tiene mucho futuro y no se merece otra cosa que seguir avanzando”, ha concluido.