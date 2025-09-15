Más de 13 mil millones de euros para políticas de promoción económica

Así lo ha avanzado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la presentación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral en la sede de la Presidencia en Toledo, un acto en el que ha estado acompañado de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y los líder de CCOO, UGT y Cecam, Javier Ortega, Lola Alcónez y Ángel Nicolás, respectivamente.

Tras agradecer a Patricia Franco que "desde el primer momento" siempre asuma las cuestiones "más complejas" y las resuma "en consensos y en acuerdos", el jefe del Ejecutivo ha detallado que el pacto 'Castilla-La Mancha, horizonte 2030' consta de ocho ejes.

Todo lo que se está haciendo en Castilla-La Mancha contrasta, ha lamentado, "con lo que pasa en Madrid". Un "diálogo organizado" que "tiene la desventaja de no llamar la atención y de no despertar a veces ni siquiera titulares", ha reprochado García-Page.

"Aquí no nos gastamos la juerga que se traen con la política general en el vodevil a veces de la política nacional que se está planteando", algo que para García-Page es "muy triste".