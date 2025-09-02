CONTINÚAN ENFRENTADAS

Un martes más en La Vega, dos pancartas enfrentadas en Toledo

De nuevo, la concentración en repulsa por la violencia de género en Toledo cuenta con dos pancartas enfrentadasd, desde el inicio del presente mandato. La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas ha reiterado hoy la apuesta “firme y enérgica” del Ayuntamiento de Toledo por erradicar la violencia machista a través de políticas públicas que afecten a todas las concejalías de manera transversal “para que sean realmente efectivas y que puedan combatir esta lacra”.

Onda Cero Toledo

Toledo |

Y es que, según ha explicado la concejal en la concentración mensual contra la violencia de género, organizada por el Consejo Local de la Mujer, “tenemos que seguir luchando de manera unánime y firme para evitar que se sigan asesinando a mujeres, casi, cada semana”.

En este sentido ha vuelto a criticar la falta de unidad y el enfrentamiento que se visibiliza cada mes en esta concentración con pancartas separadas, “he intentado una vez más que nos juntemos porque esta lucha es de todos y el uso partidista de la violencia de género no es lo correcto, las mujeres lo que necesitan es que estemos juntos y evitar este teatro político innecesario que no contribuye a erradicar la violencia”, ha concluido.

Desde las filas socialistas, el viceportavoz socialista, Pablo García, ha trasladado el firme compromiso de su grupo con la defensa de los derechos de las mujeres y ha comenzado su intervención sumándose a las declaraciones de Paco Arce, presidente de la Asociación de Vecinos ‘La Voz del Barrio’ de Palomarejos, en las que pedía recuperar la Concejalía de Igualdad.

“Desde aquí quiero aprovechar para pedir al alcalde que rompa con el primer punto de ese pacto oculto que tiene con sus socios de gobierno, con el grupo Vox, y que recupere la Concejalía de Igualdad”, ha subrayado Pablo García en declaraciones a los medios de comunicación.

