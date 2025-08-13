Marín defiende la gestión del plan de empleo en Toledo con 26 puntos de actuación

Durante una visita este martes al mercadillo, Marín ha informado a los medios que el desarrollo de esa nueva ordenanza, publicada en noviembre de 2024, ha ido acompañado “de una campaña de control de productos de segunda mano, que no cumplían los requisitos de salubridad e higiene, ni respondían a la calidad que se ha conseguido en las ventas de este mercadillo. De hecho, la Policía está haciendo inspecciones para acabar con esas malas prácticas”, ha señalado.

Otro de los aspectos que se está cuidando en el popular ‘martes’, que tiene capacidad para 156 puestos, es que los comerciantes ocupen el espacio que les corresponde en función del pago de tasas municipales, “además de que estamos comprobando los puestos que han quedado libres, por si fuera necesario hacer un nuevo concurso para proceder a la adjudicación de ese espacio”, ha añadido.

Con relación a la instalación de sombras en el mercadillo, Marín ha señalado que “no hay nada definitivo: se está estudiando la instalación de toldos, pero tienen que reunir unas características determinadas, porque los que se colocaron en la anterior legislatura se volaron y podrían haber ocasionado algún accidente”.

También ha informado que los puestos que actualmente se ubican en la avenida de América, volverán, una vez se acaben las obras, a su lugar habitual, en el Camino del Molinero.

FALSEDADES EN TORNO AL PLAN DE EMPLEO

Por otro lado, Marín en respuesta a preguntas de los medios, ha denunciado las “falsedades” que han difundido la oposición y el sindicato CCOO con respecto a la utilización de trabajadores del plan del empleo en espacios privados.

En este sentido, ha aclarado que “el plan de empleo hasta el momento ha actuado en 26 puntos de la ciudad de Toledo. Entre ellos, hay algunos que no son de titularidad municipal, como es el caso del instituto Alfonso X El Sabio, que es propiedad de la Junta, pero que cada año nos pide que hagamos labores de desbroce y limpieza del jardín y por supuesto que lo hacemos”, ha afirmado.

“También se han hecho trabajos en el antiguo huerto del convento de Santa Clara, que hoy en día es un edificio en desuso, que nadie se ocupa de su cuidado, pero que tiene vecinos colindantes que nos piden que hagamos la limpieza porque se pueden producir incendios”, ha añadido.

Con respecto al arroyo de Buenavista, terreno municipal, Marín ha explicado que “se han hecho labores de limpieza a ambos lados del cauce del arroyo, efectivamente en una zona dentro de la Casa Sacerdotal, pero no se han hecho trabajos en beneficio para ayudar a “amigos”, como acusa la oposición. Se han hecho trabajos por seguridad y por responsabilidad del Ayuntamiento”, ha insistido.

Por último, ha negado “rotundamente” que trabajadores del plan de empleo hayan llevado a cabo labores en la Residencia de Mayores de Santa Casilda. “La propia superiora me pidió ayer que lo desmintiera, porque es una acusación falsa y no quiere que su residencia, una institución benemérita en la ciudad, se vea involucrada en estas acusaciones falsas, reitero, por parte de la oposición”, ha concluido.