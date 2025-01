Lola Alcónez se postula en la carrera para liderar UGT CLM con el objetivo de construir una etapa de continuidad

Lola Alcónez, secretaria del sector de la Administración General del Estado y miembro de la Ejecutiva de la federación de Servicios Públicos de UGT Castilla-La Mancha, ha presentado oficialmente su candidatura a liderar el sindicato en la región de cara al noveno congreso regional que se celebra el 12 de febrero. Se trata de "un gran paso, un paso de compromiso con mucha ilusión y ganas" para construir "un sindicato más y mejor" que aporte "continuidad en la región", ha afirmado este jueves en rueda de prensa en Toledo.

Por el momento, ha señalado, no tiene constancia de que haya más candidaturas para liderar la formación, que pueden presentarse hasta el mismo 12 de febrero. Se ha puesto a disposición de su socio sindical, CCOO, y ha indicado que no ha tenido contacto con el Gobierno regional.

Trayectoria

Ligada a la Administración General del Estado, trabajó en el Ministerio de Defensa desde el año 92, ha pasado por el Ministerio de Cultura y posteriormente trabaja en el Instituto Nacional de Estadística en Toledo. En un recorrido laboral muy ligado a la reivindicación sindical, como presidente del Comité de Empresa de la federación que se ocupa de la Administración General del Estado va asumiendo responsabilidades, primero como delegada, luego siendo coordinadora, después secretaria y posteriormente miembro de la Ejecutiva. A pesar de que el sindicato esté comandado por una gestora, "no implica" que la organización "pare", ha afirmado. "Lo que yo propongo y traigo es trabajo y compromiso, buscaremos darle forma a una Ejecutiva de consenso, vamos a trabajar con mucha ilusión y ganas para que sea etapa de continuidad". Alcónez ha señalado que para asumir una etapa en la que "construir" y fraguar "consenso" tiene que pasar por el apoyo de las federaciones, con las que ha mantenido conversaciones a través de algunos delegados y delegadas, tal y como ha señalado a preguntas de los medios.

Ha desvelado que no se levanta "una mañana" y da el paso, sino que es una decisión que forma parte de "un proceso". "Me lo ofrecen, la decisión es mía", ha afirmado Alcónez, añadiendo que tras una reflexión, da el paso adelante, algo que no es "sencillo ni fácil".

Por el momento no ha precisado cuáles serán sus principales retos, porque no se atreve a ponerse "en la tesitura" y de momento es algo que no le compete. Sí que ha mencionado algunos objetivos como la aplicación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. De Patricia Ruiz, al frente de la gestora de UGT, ha señalado que le ha felicitado por su valentía. "Me trasladaba la alegría y el entusiasmo de que una mujer quiera tomar la riendas de esta nueva etapa". La primera mujer que lideró el sindicato a nivel regional fue Almudena Fontecha y la segunda, Olga Arribas.