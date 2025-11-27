Localizan y detienen al agresor de un turista en la estación de tren en Toledo

La agresión tuvo lugar en el mes de septiembre, cuando la víctima y su pareja caminaban de madrugada por la avenida Castilla-La Mancha. De manera sorpresiva, el agresor se acercó a él por la espalda y le asestó varios pinchazos en el torso, provocando su caída al suelo, donde la víctima se defendió de un segundo ataque, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Acto seguido, el presunto autor huyó a la carrera y las víctimas del ataque dieron aviso de lo sucedido a la Policía Nacional a través del teléfono 091. Las patrullas que acudieron al lugar auxiliaron a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios, que le realizaron unas curas de emergencia y recomendaron su asistencia en el hospital, al que la víctima acudió por sus propios medios.

A pesar de que no había un móvil aparente y que únicamente se disponía de una descripción física del autor, los investigadores de la Policía Nacional llegaron hasta un sospechoso, un varón que residía en las inmediaciones y había protagonizado recientemente varios incidentes de carácter violento con los vecinos de la zona.

El registro de su domicilio ha permitido encontrar las prendas de ropa que llevaba puestas el día de los hechos, así como diversas armas blancas, por lo que ha sido detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.