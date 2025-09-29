Llega la VII Fiesta de la Vendimia a Onda Cero

Con siete años ya a sus espaldas, esta cita enológica y radiofónica, que cuenta con el patrocinio de la Denominación de Origen La Mancha, Junta de Comunidades, Diputación de Ciudad Real y Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, suscita cada día un interés creciente entre oyentes, amantes del vino y elaboradores de la propia DO, que ven los micrófonos de Atresmedia Radio como una oportunidad única para hablar de la calidad excelente de los vinos acogidos a esta denominación.

Así lo han puesto de manifiesto hoy lunes en la presentación de esta edición el presidente de la Denominación de Origen, Carlos David Bonilla, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor y el director de Onda Cero en la provincia de Ciudad Real, Javier Ruiz.

Esta séptima edición de la Fiesta de la Vendimia volverá a contar con los grandes programas que forman la parrilla de Atresmedia Radio durante la temporada 25/26.

De esta manera, el mes de octubre comenzará con fuerza con Jaime Cantizano realizando su Por fin desde las instalaciones de Bodegas Campos Reales, en El Provencio, Cuenca, que este año celebra además su setenta y cinco aniversario. Todo el equipo de las tardes de Onda Cero se desplazará a este rincón de la Mancha conquense para probar y conocer de primera mano la excelencia de los vinos que allí se elaboran.

Al día, siguiente, jueves 2 de octubre, será el equipo de Carlos Alsina el que se desplace hasta la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso para realizar Más de Uno.

Se trata de una cita consolidadísima, que demuestra el interés máximo que suscita la Fiesta de la Vendimia en todo el ámbito vitivinícola. Virgen de las Viñas es la mayor cooperativa del mundo, con unas cifras de facturación millonarias, que se consiguen llevando el vino que elaboran a los cinco continentes. Ese día, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, podrá conversar con Carlos Alsina durante la tertulia de Más de Uno.

El viernes, 3 se grabará Onda Agraria, el programa de referencia de la radio en agricultura y ganadería, desde las instalaciones de la Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos. Pablo Rodríguez y Soledad de Juan conocerán de primera mano la labor que se realiza desde este bellísimo municipio de la Mancha, donde comienza la llanura y acaban los montes de Toledo.

Ese mismo día, Rafa Latorre dirigirá La Brújula hacia Alcázar de San Juan, en concreto, a las instalaciones de Cooperativas Agroalimentarias, donde por vez primera se realizará el programa.

Y es que Cooperativas Agroalimentarias ha sido una de las grandes incorporaciones este año a la Fiesta de la Vendimia, ya que ha comprobado el interés y la proyección que suscita el evento en todo el universo vitivinícola, agrario y ganadero.

Al día siguiente, Gente Viajera realizará su programa desde otro de los grandes veteranos de esta cita, Baco Dcoop, cuyas instalaciones en Alcázar de San Juan, son fabulosas para coordinar una cooperativa de segundo grado que agrupa a casi cien mil familias que viven del mundo rural.

Carles Lamelo conocerá junto a su equipo la excelencia profesional alcanzada en un grupo cuya presencia en el mercado internacional es sobresaliente.

Julia Otero, por su parte, realizará su JELO desde el edificio Vinos del Quijote que la Denominación de Origen tienen en su nueva sede de Avenida de las Bodegas de Alcázar de San Juan. El domingo 5 todo su equipo comprobará de cerca la excelencia de los vinos amparados a esta DO.

La mañana se cierra con el doblete de los miembros de Gente Viajera, que tomarán el testigo de Julia para rubricar la gran semana de la radio en la Mancha.

Durante los siguientes días, la programación regional, provincial y local de Onda Cero en Castilla-La Mancha se realizará desde otros lugares de esta zona vitivinícola, que representan la auténtica bodega de España y Europa.