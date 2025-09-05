'La Legua Sport Fest' se suma a la Ciudad Europa del Deporte de Toledo

Este nuevo evento deportivo se va a desarrollar coincidiendo con el inicio de las fiestas del barrio y dentro del calendario de actividades de la Ciudad Europea del Deporte.

Durante tres días, según ha informado el concejal de Deportes, los participantes podrán disfrutar de un completo programa deportivo que comienza esta tarde con tenis de mesa, baloncesto, natación nocturna, judo o fútbol sala; continuarán mañana con spinning, boxeo, esgrima, balonmano, pádel, tiro con arco, y una carrera popular “muy acorde al barrio, ya que será una legua de distancia y reunirá en torno a 100 participantes”, ha señalado Lozano.

Ya, el domingo por la mañana continuarán con kárate, defensa personal, baloncesto junio, yoga, voleibol, fútbol, y piragüismo, una de las actividades con más demanda que se desarrollará junto al Hospital Nacional de Parapléjicos, “y que va a poner de manifiesto la importancia de ese proyecto que tenemos de tener un gran embarcadero en la ciudad y acercarnos más al río” ha destacado el concejal.

Por último, Lozano ha asegurado que, con este festival deportivo en la Legua, con el que comienza el último cuatrimestre del año en el que Toledo es Ciudad Europea del Deporte, “inauguramos un calendario deportivo muy intenso de aquí a final de año, en el que prácticamente todos los fines de semana vamos a llenar las instalaciones y las calles de actividad deportiva”, ha concluido.

Inscripciones PDM

El concejal de Deportes, Rubén Lozano, también ha mostrado su satisfacción por la buena acogida que ha tenido el programa de actividades de la nueva temporada del Patronato Deportivo Municipal.

“Ofertamos más de 8.000 plazas en todos los barrios de la ciudad y los resultados están siendo muy positivos porque en las primeras 48 horas, hemos agotado más del 50% de las plazas”, ha señalado Lozano, que no descarta plantear la posibilidad de ampliar “algún grupo más” en las actividades con alta demanda.