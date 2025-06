Lamentan un año más la posición del alcalde contra el colectivo LGTBI

Ha acusado al alcalde Carlos Velázquez de utilizar el documento como una operación de imagen mientras en la práctica, “se arrodillan ante la ultraderecha y eliminan toda acción concreta en defensa del colectivo”. Según Ana Abellán, en Toledo “Vox gobierna a través del PP” y sus postulados se imponen cada vez que se suprime una marcha, se retira una bandera o se boicotea una campaña.

“Gobierna Vox cuando el PP silencia a las mujeres. Gobierna Vox cuando el PP retira banderas arcoíris. Gobierna Vox cuando el PP elimina concejalías de igualdad. Gobierna Vox cuando el PP permite que se niegue la violencia contra el colectivo LGTBI. Y decide Vox cuando a ustedes se les olvida una tarima para un acto LGTBI, y decide Vox cuando no les queda más remedio que eliminar la marcha de 25N y del 8M para poder seguir subiendo los impuestos a la ciudadanía y seguir manchando el nombre de una ciudad que fue referente de tolerancia hasta su llegada señor Velázquez a la alcaldía”.

La viceportavoz socialista ha reclamado valentía política al alcalde y a los concejales del PP, preguntando directamente si defienden derechos como el matrimonio igualitario, las leyes trans o la educación en diversidad. “No basta con una declaración institucional ni con un tuit. Hace falta coraje para plantarse ante la intolerancia y usted, señor Velázquez, pasará a la historia por esa falta de coraje”.

La edil socialista ha recordado que Toledo “es diversidad, memoria y libertad” y advirtió que su grupo no permitirá que se convierta en “una ciudad sumisa, gobernada por el miedo y la vergüenza”.

“Ha traspasado una línea roja”

PP y VOX han rechazado la moción conjunta planteada por PSOE e IU-Podemos para defender los derechos del colectivo LGTBI con hechos y presupuestos reales. En su defensa, también liderada por Ana Abellán, la socialista ha señalado que la negativa del alcalde a colgar la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento “no es un simple gesto, sino una línea roja que evidencia un retroceso institucional sin precedentes en la ciudad”.

“Cuando los derechos se cuestionan y un alcalde se esconde tras un partido donde no milita, aunque asuma sus postulados, hay que desenmascararlo”, ha dicho Ana Abellán, en alusión al pacto del Partido Popular con la ultraderecha. “Le da miedo la bandera arcoíris, pero no le tiembla el pulso inventando colores a la hora de cobrar más impuestos”.

Ana Abellán ha acusado al PP de “ceder a la presión ideológica de la ultraderecha” y ha advertido que decisiones como esta “no solo invisibilizan a quienes han sido históricamente discriminados, sino que alimentan un clima de impunidad para los agresores”. “Los derechos no se negocian, la dignidad no se pacta y la igualdad no se pospone”, ha sentenciado.

PP y VOX siguen negando la existencia de plagas

En el Pleno del Ayuntamiento de este viernes los grupos municipales de PP y VOX también han dicho no a la moción planteada por el PSOE para desarrollar un plan extraordinario de control de plagas. La concejala socialista Laura Villacañas ha sido la encargada de defender esta propuesta, denunciando la “inadmisible situación de insalubridad” que viven muchos barrios de la ciudad debido a la proliferación de ratas, cucarachas, mosquitos y otras plagas urbanas.

Laura Villacañas ha señalado que esta problemática, lejos de ser puntual, “lleva más de un año generando malestar y preocupación entre los vecinos y vecinas” y supone un riesgo real para la salud pública, la seguridad en los espacios públicos y la imagen de Toledo como ciudad.

La edil socialista ha exigido al equipo de gobierno de PP y Vox, y en particular al alcalde Carlos Velázquez y al concejal de Medio Ambiente, que actúen con urgencia, responsabilidad y planificación. “No basta con excusas o culpabilizar a los gatos o al cambio climático”, ha subrayado.

Intensificar la planificación

En este sentido, ha reclamado la puesta en marcha de un plan integral de control de plagas, que incluya campañas periódicas de desratización y fumigación, refuerzo de los servicios de limpieza y desbroce, un canal específico para denuncias vecinales y medidas de información y prevención dirigidas a la ciudadanía.

La edil socialista también ha reprochado al edil de Medio Ambiente el abandono del Consejo de Medio Ambiente, que no se convocaba desde hacía casi dos años y que, cuando se celebró recientemente, “llegó vacío de propuestas, sin respuestas a los problemas ni voluntad de solucionarlos”. Villacañas concluyó su intervención pidiendo al alcalde que salga de su zona de confort y afronte su responsabilidad: “Toledo no merece estar sucio, ni convivir con plagas, ni seguir abandonado por un gobierno que permanece ausente ante los problemas reales de la ciudad”.