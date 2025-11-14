Juan Esteban Rodas toma el mando de la Academia de la Infantería

A las 11.15h, se ha procedido el Acto de Juramento y Firma de la Cédula de Toma de Posesión en la Sala Prim de la Biblioteca de la Academia de Infantería. Una vez finalizado este solemne acto comenzó la parada militar en el Patio de Armas de la Academia de Infantería.

En el acto, que ha sido presidido por el general de división Javier Antonio Miragaya, director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación (DIEN) del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) del Ejército de Tierra, se ha iniciado cuando el teniente coronel saliente ha entregado el Guion de la Academia de Infantería al coronel entrante. Acto seguido, el coronel Juan Esteban ha dirigido unas palabras a los asistentes.

Uno de los momentos más emotivos del acto ha sido la despedida de la Bandera de la Academia del general de brigada Álvaro Díaz Fernández, antecesor del coronel Juan Esteban en el cargo de director de la Academia.

Con el relevo en el mando en la Academia de Infantería, que el pasado 5 de noviembre cumplió 175 años desde su fundación en Toledo, el Ejército de Tierra pretende dar continuidad a su compromiso con la excelencia en la formación de los futuros oficiales y suboficiales, así como en el mantenimiento de los valores y tradiciones propias del Arma de Infantería.