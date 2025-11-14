EN TOLEDO

Juan Esteban Rodas toma el mando de la Academia de la Infantería

El teniente coronel Santiago González Rodríguez ha entregado el mando de la Academia al coronel Juan Esteban Rodas como nuevo coronel director. El coronel Juan Esteban Rodas, procedente del Cuartel General del Eurocuerpo, ha desarrollado una amplia trayectoria en distintas unidades del Ejército de Tierra y la UME, y ejercerá la dirección del centro durante los próximos tres años.

Onda Cero Toledo

Toledo |

Juan Esteban Rodas toma el mando de la Academia de la Infantería
Juan Esteban Rodas toma el mando de la Academia de la Infantería | Academia de Infantería de Toledo.

A las 11.15h, se ha procedido el Acto de Juramento y Firma de la Cédula de Toma de Posesión en la Sala Prim de la Biblioteca de la Academia de Infantería. Una vez finalizado este solemne acto comenzó la parada militar en el Patio de Armas de la Academia de Infantería.

En el acto, que ha sido presidido por el general de división Javier Antonio Miragaya, director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación (DIEN) del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) del Ejército de Tierra, se ha iniciado cuando el teniente coronel saliente ha entregado el Guion de la Academia de Infantería al coronel entrante. Acto seguido, el coronel Juan Esteban ha dirigido unas palabras a los asistentes.

Uno de los momentos más emotivos del acto ha sido la despedida de la Bandera de la Academia del general de brigada Álvaro Díaz Fernández, antecesor del coronel Juan Esteban en el cargo de director de la Academia.

Con el relevo en el mando en la Academia de Infantería, que el pasado 5 de noviembre cumplió 175 años desde su fundación en Toledo, el Ejército de Tierra pretende dar continuidad a su compromiso con la excelencia en la formación de los futuros oficiales y suboficiales, así como en el mantenimiento de los valores y tradiciones propias del Arma de Infantería.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer