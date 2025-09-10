AYUNTAMIENTO

Invertirán 140.000 euros en integrar elementos turísticos interactivos

El portavoz municipal, Juan José Alcalde ha informado hoy sobre los asuntos adoptados en la Junta de Gobierno Local celebrada esta semana entre los que destacan la adjudicación del contrato para el suministro, configuración e integración total en el sistema actualmente desplegado de elementos interactivos turísticos. Un proyecto financiado con fondos europeos Next Generation, a la empresa Ruybesa Global Technologies SL. por un importe total de 142.705,90 euros.

Onda Cero Toledo

Toledo |

También se ha adjudicado el contrato para la ejecución de los trabajos consistentes en el servicio de control y prevención de plagas, desratización, desinsectación y desinfección, en el municipio de Toledo, a la empresa Lokimica SA por un importe de 83.649,96 euros y por una duración de doce meses.

Por otro lado, en el área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio se declara desierta la venta mediante subasta de un camión autobomba, usado y amortizado, por causar baja en la flota del ayuntamiento de Toledo. Además, se autoriza el inicio del expediente para la contratación de la asistencia técnica especializada en la solicitud, gestión, ejecución, comunicación y justificación de los fondos europeos Next Generation, que sale por un presupuesto base de licitación de 69.445,65 euros.

En cuanto al área de gobierno de Servicios Sociales, Educación y Familia se autoriza la programación de actividades de la Escuela Toledana de Igualdad para este otoño que cuenta con un presupuesto de 19.146,64 euros.

En el área de gobierno de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, se toma en conocimiento de la contestación a las preguntas formuladas por los licitadores en el procedimiento de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto técnico de ejecución del centro de mayores de Buenavista y se autoriza el ejercicio de acciones judiciales en la parcela de Azarquiel.

Por último, en el apartado de instancias varias y asuntos de urgencia, se autoriza la celebración y colaboración por parte del Ayuntamiento de Toledo en las fiestas del barrio de Buenavista del; así como las del barrio de La Cava. Así como la convocatoria de ayudas a clubes y deportistas individuales 2025 por un importe de 45.500 euros.

Y se aprueba la gratuidad de los autobuses urbanos este sábado 13 de septiembre de 19 a 24 horas con motivo de la celebración de la VIII Noche del Patrimonio.

