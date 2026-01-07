Inaugurado el nuevo punto limpio de Mocejón para mejorar el reciclaje selectivo

La nueva instalación, ubicada en la Avenida de las Junqueras, se asienta sobre una superficie aproximada de 1.900 metros cuadrados, dentro de una parcela municipal, y está concebida como un espacio moderno y funcional destinado a facilitar la recogida selectiva de residuos domésticos y a poner a disposición de los vecinos de Mocejón un espacio adecuado que les permita reciclar de forma sencilla y cercana.

Cedillo, que también es alcaldesa de Mocejón, ha subrayado durante la inauguración la importancia de este tipo de infraestructuras para los municipios, señalando que “este punto limpio es una muestra clara de cómo la colaboración entre administraciones permite dotar a nuestros pueblos de servicios esenciales que mejoran el día a día de los ciudadanos y refuerzan nuestro compromiso con la sostenibilidad”.

El punto limpio permitirá la correcta gestión de residuos especiales de origen doméstico, como pilas, baterías, aceites vegetales, pinturas y pequeños aparatos eléctricos, así como residuos voluminosos, entre ellos muebles, enseres, restos de poda, metales y chatarra. Además, contará con áreas específicas para la recogida de papel y cartón, envases, vidrio y textil, favoreciendo la separación en origen y el reciclaje.

La presidenta de la Diputación ha destacado también el valor medioambiental de la instalación, afirmando que “facilitar a los vecinos espacios adecuados para depositar sus residuos es fundamental para proteger el entorno y para avanzar hacia un modelo de gestión más responsable, pensado no solo para el presente, sino también para las generaciones futuras”.

La instalación dispone de varios contenedores de gran capacidad, zonas cubiertas para residuos que requieren una protección especial y una caseta de servicio para el personal encargado de su gestión, garantizando un funcionamiento ordenado, seguro y respetuoso con el entorno.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Mocejón refuerza su apuesta por un municipio más limpio y sostenible, al tiempo que la Diputación de Toledo continúa apoyando proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida en el conjunto de la provincia.