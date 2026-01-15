García-Page inaugura 'Los Cotos' en Cobisa, nueva escuela infantil

Amador Pastor ha detallado que en los últimos tres años desde el Ejecutivo autonómico se han abierto un total de 38 escuelas infantiles públicas en la provincia, lo que ha permitido la creación de 1.081 plazas públicas a lo largo de todo el territorio provincial y que ha supuesto un incremento de un 17,85 por ciento en las plazas.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha resaltado que en los próximos días se prevé la apertura de nueve escuelas infantiles nuevas que supondrán la creación de 317 plazas públicas más, lo que permitirá llegar a 47 escuelas infantiles abiertas y 1.398 plazas creadas.

Estas nueve escuelas infantiles estarán ubicadas en Calera y Chozas, Talavera de la Reina, Valmojado, Velada, Chozas de Canales, San Bartolomé de las Abiertas, Montearagón, Villaminaya y Mazarambroz.

La escuela infantil ´Los Cotos´ de Cobisa cuenta con 61 plazas y para su puesta en funcionamiento el Gobierno de Emiliano García-Page ha destinado más de 457.000 euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Programa de Impulso a la Escolarización 0-3 años ha supuesto la firma de 146 convenios con entidades locales y la creación de 3.761 plazas en el conjunto de la región, además de la gratuidad en las plazas de 2-3 años para municipios 10.000 o menos habitantes.