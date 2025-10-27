García Page sostiene que el acuerdo del trazado AVE Madrid-Lisboa está "al alcance de la mano"

García-Page ha hecho estas declaraciones durante la inauguración del I Foro Regional de Turismo, donde además se han entregado los Premios Regionales de Turismo de Castilla-La Mancha 2025. Un acto que ha tenido lugar en el parque temático Puy du Fou Toledo.

En un momento de su discurso, el presidente castellanomanchego se ha detenido para desvelar que está manteniendo conversaciones con el ministerio y con el propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que le hacen ser "muy optimista".

"Creo que tenemos muy cerca ya un acuerdo sobre el AVE en la ciudad de Toledo, que lo tenemos al alcance de la mano y en este sentido soy muy optimista, creo que será a satisfacción de todos", ha enfatizado el presidente regional.

PRESENCIA EN FITUR

El Gobierno de Castilla-La Mancha presentará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2026 una nueva plataforma que aglutinará toda la oferta turística de la región, tal y como lo ha anunciado este lunes el presidente, Emiliano García-Page.

García-Page ha aprovechado su intervención en la inauguración del I Foro Regional de Turismo, donde además se han entregado los Premios Regionales de Turismo de Castilla-La Mancha 2025, para informar sobre esta novedad, en la que ha dicho tener "mucha fe".

Una plataforma, según ha comentado, que va a ser un "foro, una comunidad" que tiene que ser útil al sector, más que a la propia administración. "Tiene que servir para gestionar el éxito y para poder beneficiarnos todos y compartir, todos, este éxito turístico".

Ha sido en este punto en el que el presidente castellanomanchego ha hecho hincapié en la importancia de que "el turismo siga creciendo". Para el Gobierno de García-Page, el turismo no es un sector más ya que "tiene irradiación en muchos otros sectores", ha dicho su presidente.