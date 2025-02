Fernando Mora anuncia en las Cortes que deja la política

Ha sido al finalizar su intervención durante un debate a cuenta del canon del agua, en el que dando respuesta al diputado del PP Santiago Lucas-Torres, le ha avanzado que ya no iba a poder debatir más.

"Le voy a decir una cosa, no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer porque me voy, porque lo dejo. Porque creo que ha llegado mi hora de acabar mi tiempo en política. Es una decisión personal, muy personal, que tiene que ver conmigo y con mi familia, con mi mujer y con mis hijos, a los que me debo. La política ha sido para mí un regalo, un regalo para mí y para mi familia".

Ha sido para Mora "muy grato" estar en política. "Creo en ella, creo en el modelo socialdemócrata que he defendido desde que soy un chaval, desde que tenía 16 años. Y es una satisfacción para mí haber estado en este Parlamento durante varias legislaturas, muchas".

Ha agradecido "a todos los parlamentarios" con los que se ha cruzado, desde Vox hasta Podemos, por "el trabajo que hacen por la ciudadanía".

"Porque cada uno interpreta a la ciudadanía de la forma que cree para poder mejorar la sociedad en la que vive. Y la oposición enriquece al gobierno. Y enriquece al partido del gobierno. Y desde luego me puedo encontrar muy satisfecho", ha ahondado.

Se ha dirigido también al presidente regional, Emiliano García-Page, para decirle que está satisfecho de lo que está haciendo su gobierno. "Cuando empecé en política, esta tierra no era nada, ni era nadie. Ni existía ni pintábamos. Hoy, con todos los defectos y virtudes que podamos tener, desde luego, marcha hacia adelante".

Y es que ahora la región tiene que "sentirse orgullosa", según Mora, quien ha pedido al plenario "solo una cosa", y es "trabajar en común, con los ciudadanos, y olvidar los intereses de partido". La política de hoy, asevera, "se ha desvirtuado mucho, demasiado".

El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, tomaba la palabra justo después para despedir a Mora parafraseando a Gabriel García Márquez. "No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Y así es como nos debemos sentir hoy. No solamente tú, sino también todos los demás. Sonriendo de haber disfrutado, de haber tenido el privilegio de haber compartido esta presentación con un gran representante como eres tú".

"Y agradecidos también de haber podido presentar durante estos dos años, en mi caso cinco años y medio, en esta experiencia, en este viaje conjunto. Muchas gracias. Felicidades por el trabajo y mucha suerte con el futuro", ha rematado.

TRAYECTORIA

Mora ha sido diputado regional durante tres legislaturas (desde 2011 hasta la actualidad), viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa entre 2015 y 2017, delegado de la Junta en Toledo desde 2004 a 2011 y concejal del Ayuntamiento de Toledo de 2004 a 2007.

Es politólogo y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.