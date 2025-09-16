La Feria de Empleo de Toledo oferta más de 500 puestos de trabajo

Un evento que ha sido presentado en rueda de prensa este martes por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; la presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María de los Ángeles Martínez; y el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga.

Martínez ha especificado que estas ofertas de trabajo provienen de "casi todos" los sectores, incluidos los de industria y producción, comercio, atención al cliente, hostelería, turismo, servicios profesionales, tecnología y logística.

La presidenta de la Cámara de Comercio toledana ha explicado que estas ofertas pertenecen a más de 70 empresas participantes, por lo que cree que la actividad será "un éxito" y ayudará a los jóvenes a buscar empleo.

Del mismo modo, ha querido enfatizar la "unión" entre instituciones y organizaciones que ha permitido la puesta en marcha de la feria. "Cuando sumamos sinergias, da resultado", ha sostenido, poniendo en valor la colaboración con Fedeto y con el Ayuntamiento.

María de los Ángeles Martínez ha explicado que los jóvenes que quieran participar pueden inscribirse en la página de la Cámara de Comercio de Toledo, aunque también pueden acudir a la feria personas que no estén inscritas.

Por su parte, Manuel Madruga ha puesto el foco en que las empresas notan una "desafección" por parte de los jóvenes con la empresa y desconocen la razón, por lo que en la feria también pretenden que los asistentes les den su opinión para saber en qué están "fallando".

"No entendemos el motivo de por qué no conectamos con la juventud y estamos deseando saber qué es lo que tenemos que ofertar. No sabemos en qué estamos fallando", ha comentado.

En todo caso, ha querido también agradecer el papel de la Cámara de Comercio, sin la que esta feria "no sería posible" ya que es la que atrae los fondos necesarios para su puesta en marcha.

"En Fedeto lo que hacemos es colaborar, tratar de que el mayor número posible de empresas puedan acudir y con el equipo de la Cámara es un placer", ha apostillado.

Finalmente, el alcalde toledano, Carlos Velázquez, ha ensalzado que esta es una iniciativa "verdaderamente especial" para los jóvenes y ha señalado que esta es la feria más importante para jóvenes realizada en Toledo.

Una feria que, ha proseguido, "no se limita a poner un estand con la oferta" sino que además tiene "carácter formativo" incluyendo en su programa actividades como conferencias, mesas redondas y testimonios de personas que han emprendido. "Seguro que va a ser un aprendizaje muy importante", ha resaltado.