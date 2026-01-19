A LAS 12:00 HORAS

La FEMP convoca un minuto de silencio que secunda Diputación y Ayuntamiento de Toledo

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado para las 12.00 horas de este lunes un minuto de silencio "en memoria de las víctimas del terrible accidente de ferrocarril" que tuvo lugar este domingo en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado decenas de fallecidos y heridos.

Onda Cero Toledo

Toledo |

Ayuntamiento de Toledo
Ayuntamiento de Toledo | CAPTION

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', la FEMP ha informado de esta convocatoria de minuto de silencio al que invita "a todas las instituciones, entidades, trabajadores y ciudadanos a participar", como "muestra de recuerdo y cariño por las víctimas mortales, los heridos y sus familias".

Además, la federación de municipios quiere agradecer "la labor de todos los servicios médicos, de emergencia y los gestos solidarios de todos los vecinos que están ayudando a los afectados".

La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, se ha hecho eco también de esta convocatoria desde su cuenta en la misma red social, y ha señalado que, "como alcaldesa" de Jerez de la Frontera (Cádiz) y presidenta de la FEMP, convoca "un minuto de silencio, a las 12,00 horas, a las puertas del Ayuntamiento, en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz", así como ha trasladado su "apoyo y solidaridad" con las "familias y seres queridos" de las víctimas.

