Exigirán a Junta y Gobierno que concluyan el estudio arqueológico de la estación de tren

En la exposición de motivos de la moción, el portavoz del grupo, Juan Marín, recuerda que fue el pasado abril, "durante unas obras de mejora del saneamiento de los aseos de la estación de ferrocarril", cuando aparecieron unos restos que, "según el estudio preliminar, podrían corresponder a un muro de época romana".

"La Delegación de Cultura solicitó a Adif la ampliación del informe arqueológico y se ha anunciado la realización de un estudio con georradar para determinar la extensión y naturaleza de los restos, de modo que pudiera adoptarse la decisión técnica adecuada sobre su tratamiento", señala Marín, quien lamenta que "desde entonces las obras permanecen paralizadas y la zanja abierta", tal y como informa Vox en nota de prensa.

En este sentido, recalca que "esta situación provoca dos efectos inaceptables para la ciudad: por un lado, el vallado, la tierra y los escombros son lo primero que ven muchos visitantes y turistas que llegan a Toledo, lo que perjudica la imagen de la ciudad; por otro, los toledanos y usuarios que utilizan la estación diariamente soportan un trastorno prolongado que afecta a la accesibilidad, a la seguridad y a la comodidad del servicio".

El portavoz también hace referencia "al deterioro evidente de las instalaciones de la estación: desgaste de pavimentos con baldosas sueltas, iluminación deficiente, servicios higiénicos fuera de servicio y con presencia y proliferación de plagas de insectos que han motivado solicitudes de fumigación y desinfección tanto a Adif como a la administración autonómica".

Estas circunstancias "no sólo dañan la imagen de la ciudad, sino que constituyen un riesgo real para la salud pública y la seguridad de las personas", insiste.

"Con el fin de compatibilizar la protección del patrimonio con la prestación de un servicio público digno", Vox Toledo exige a Adif, a la Junta y, en su caso al Ministerio de Cultura, a completar, "de forma urgente" un informe técnico motivado sobre el valor de los restos arqueológicos y adopten y comuniquen públicamente una decisión técnica y administrativa definitiva (conservación in situ, excavación y documentación o integración en el proyecto) sobre el tratamiento de los restos hallados en la estación de tren".

Asimismo, se insta a Adif a acometer campañas de limpieza, desinfección y control de plagas en la estación del tren, limpieza de imbornales y control higiénico de dependencias, informando de las acciones realizadas al Ayuntamiento de Toledo, además de programar y ejecutar reparaciones materiales urgentes que requieren las instalaciones de esta infraestructura.