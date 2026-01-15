Exigen convocar el Consejo Municipal de Turismo en Toledo

Bastante lejos de ordenar el turismo, “la ordenanza está generando conflicto social, movilizaciones vecinales y está dejando una sensación de persecución hacia trabajadores del sector turístico, sin que se puedan apreciar mejoras reales en la convivencia o en el control de la masificación”, ha apuntado.

Alicia Escalante considera que gestionar el turismo en una ciudad como Toledo exige planificación, dedicación y tiempo y no improvisación e imposición. La nueva ordenanza turística que entró en vigor el 1 de enero de 2026 es, hoy por hoy, “un caos”, como ya avisó el Grupo Municipal Socialista en reiteradas ocasiones asegurando que solo traería más caos en las calles del Casco Histórico y enfrentamientos entre vecinos y turistas.

Una ordenanza para recaudar

Además, la forma en la que se está aplicando la ordenanza, “nos hace temer que el objetivo final quizás no sea ordenar el turismo, sino generar un régimen sancionador con fines recaudatorios, a lo que nos tiene acostumbrados este alcalde, sin preocupación por abordar los verdaderos problemas de base como son la saturación puntual, la gestión de flujos o la diversificación de recorridos y horarios”, ha señalado la concejala socialista.

El PSOE urge a constituir y convocar ese Consejo Municipal de Turismo en el que espera se analicen estos pormenores y también tengan mejor acogida las propuestas que en forma de alegaciones el grupo socialista presentó a la ordenanza para mejorar la convivencia entre vecinos y turistas. Todas ellas “tumbadas” y rechazadas por PP y VOX.

Unas medidas que pasan por, como ha recordado Alicia Escalante, “la regulación de los free tours, la limitación de grupos a 30 personas, el uso de pinganillos o la desestacionalización del turismo a lo largo del día a través de la nueva ‘tasa turística’ para que los grupos de turoperadores, que no dejan ningún beneficio económico en la ciudad, vinieran por la tarde y así evitar el colapso en ciertas zonas por la mañana.

Sin novedades de la estrategia turística

Un Consejo Municipal de Turismo que también debería convocarse para dar a conocer la estrategia turística que Toledo seguirá este año y que, el PSOE entiende, se presentará la próxima semana en la primera feria destacada del año, la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid.

En este sentido, Alicia Escalante ha lamentado que, una vez más, el alcalde de Talavera gane en iniciativa al alcalde de Toledo, ya que la ciudad de la cerámica presenta hoy su oferta para FITUR. “Mientras el alcalde de Toledo se entretiene recibiendo a la gente que le manda Feijoo desde Génova para hacer política nacional, otros alcaldes se dedican en potenciar y trabajar por sus ciudades. En Toledo, ciudad Patrimonio de la Humanidad, todavía no sabemos qué presentará Toledo en FITUR ni cuál es la estrategia que vamos a seguir”.