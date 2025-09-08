Los exámenes del CAP de Mercancías y Viajeros serán en Toledo

Según informa este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, los cuatro exámenes, CAP de Mercancías en examen global y parcial y CAP de Viajeros en los mismos apartados, tendrán lugar a las 10.00 horas.

Para la realización de los ejercicios será preciso que los aspirantes vayan provistos del DNI u otro documento oficial acreditativo de su identidad en vigor, que se les podrá requerir por el tribunal o por sus representantes en cualquier momento de la realización de las pruebas.

Además, los aspirantes deberán asistir provistos de bolígrafo azul o negro.