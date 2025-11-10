La EMSV de Toledo cerrará 2025 con un superávit de 179.000 euros

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado que la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda cerrará 2024, con un superávit de 179.000 euros, además de un anexo de inversiones de 8 millones de euros para nueva vivienda en el barrio de Santa Bárbara, así como las bases del corral de Don Diego que podrían estar operativas este mes. Según ha explicado Velázquez, "incorporamos dos promociones", sin votos en contra, según se ha estudiado en el Consejo de Administración en Santa Bárbara.

La primera en la calle Navidad, con 40 viviendas y la segunda, que incluso podría estar lista antes, "ya que se trata de un edificio consolidado" en la Avenida Santa Bárbara, número 12 con 13 viviendas en régimen de protección y 13 garajes. Según ha adelantado, "la próxima semana podríamos tramitar este contrato".

Con respecto al Corral don Diego, el inmueble destinado a varias viviendas en régimen de alquiler, serviría ha dicho "para culminar el proyecto de recuperación", algo que, según ha indicado, "hemos mostrado a los representantes de la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad". Ha adelantado que "esta iniciativa surge de la necesidad de iniciar un proceso de rehabilitación y contribuir así, con estas medidas a un casco histórico vivo". El director gerente, José Manuel López, confía en que la cesión del espacio del Ayuntamiento a la empresa municipal sea inminente y que "la página web se active este mes para recoger las solicitudes de vivienda".

Ha defendido también la gestión de este recurso municipal que, gracias a sus trabajadores, "hemos conseguido un ahorro de entre un 75 y un 80 % con la redacción del proyecto del futuro cuartel de la Policía Local".

Por otro lado, Velázquez también ha indicado, a pregunta de los medios, que de momento se continúa trabajando sin avances en disponer del suelo privado para las viviendas que se buscarían promocionar en Palomarejos y la calle Santander.