Diputación de Toledo presume de la acogida de Enclave MELQUE 2025

El programa, desarrollado en un entorno patrimonial único, combinó actuaciones musicales de artistas contemporáneos con la degustación de productos kilómetro cero o de proximidad. Un propuesta que tuvo una gran acogida entre el público. La oferta musical corrió a cargo de Los Silos, The Limboos, Julián Maeso y Eva Ryjlen, con una programación variada que atrajo a un público diverso y que puso en valor el talento vinculado a la provincia.

Intensa actividad cultural

El éxito de esta iniciativa se suma a la intensa actividad cultural que se ha llevado a cabo en Melque en los últimos meses. Con actividades como la observación astronómica de principios de agosto, que convirtió este emblemático lugar en un observatorio al aire libre; las exposiciones temporales celebradas en el espacio expositivo del sitio histórico; la reciente apertura del remodelado centro de interpretación; y la programación cultural basada en el mundo visigodo incluida en la celebración de “El mes de tu provincia”.

Además, Santa María de Melque será este próximo fin de semana coprotagonista de la octava experiencia del proyecto turístico “12 meses, 12 castillos, 12 experiencias únicas”, junto al castillo de San Martín de Montalbán.

Apuesta por la cultura

“Enclave MELQUE 2025” forma parte de la apuesta del Gobierno de la Diputación de Toledo, que preside Concepción Cedillo, por este conjunto histórico y por dinamizar culturalmente la provincia, incidiendo en la necesidad de hacerlo especialmente en el mundo rural, impulsando además así el turismo de interior y poniendo en valor el patrimonio de la provincia.

En esta línea, durante el próximo otoño está previsto iniciar el proyecto de ampliación de los espacios expositivos de Melque, que permitirá triplicar el área expositiva actual. También se retomará la colaboración con el CSIC para continuar con los trabajos arqueológicos, esenciales para la consolidación y la correcta señalización del yacimiento, así como para su divulgación científica.

El Sitio Histórico de Santa María de Melque se consolida así como un espacio patrimonial vivo, capaz de acoger iniciativas que combinan cultura, turismo y patrimonio, y de seguir avanzando para dar a conocer dentro y fuera de nuestra provincia este enclave único.