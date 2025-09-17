Diputación de Toledo prepara un taller de Bonsái para principiantes

Una programación para la que ya está abierto el plazo de inscripción, hasta completar las plazas disponibles. Las solicitudes deben realizarse a través de la página web del Servicio de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural de la Diputación, en www.diputoledo.es.

Posteriormente, del 14 al 16 de noviembre tendrán lugar las 'Jornadas Micológicas', que se llevarán a cabo en el Albergue El Chortalillo, en la localidad de Navamorcuende.

El 7 y 8 de febrero será el turno del 'Curso de meteorología: su aplicación en el medio natural'; seguido el 7 de marzo por el 'Curso de ornitología: introducción al mundo de las aves'; continuando el 11 y 12 de abril con el 'Curso de herpetología y mantenimiento de terrarios'; para acabar el 9 y 10 de mayo con el 'Curso de huertos regenerativos'.

Los cursos incluyen formación teórica y práctica, material didáctico y seguro de accidentes y tienen un precio de entre 20 y 90 euros por persona, según el curso, jornada o taller elegido, tal y como ha informado la Diputación de Toledo en nota de prensa.

Esta iniciativa, que ha sido aprobada en Junta de Gobierno a propuesta de la diputada de Medio Ambiente, Marina García, tiene como finalidad formar y sensibilizar en la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, a través de los cursos y talleres diseñados para proporcionar conocimientos y habilidades en temas como la naturaleza, la biodiversidad y la sostenibilidad.

Marina García ha destacado que estas actividades formativas "dan respuesta a una demanda creciente que nos estaban haciendo llegar numerosos ciudadanos de la provincia, en las diferentes actividades organizadas por el Servicio de Medio Ambiente, reclamando acciones formativas de aspectos concretos relativos al medio natural".