DOTADAS DE 350.000 EUROS

Diputación de Toledo lanza ayudas para reformar espacios culturales

La Diputación de Toledo ha puesto en marcha un programa de ayudas por valor de 350.000 euros para que los municipios de la provincia puedan modernizar y equipar sus centros y espacios culturales, facilitando que el mayor número posible de personas pueda disfrutar de actividades culturales en instalaciones modernas, accesibles y adecuadas para todo tipo de eventos.

Según ha informado la institución provincial en nota de prensa, "el acceso a la cultura es un derecho fundamental, y la Diputación renueva su compromiso con los ayuntamientos para ayudarles en la compra o renovación de sus infraestructuras culturales".

Gracias a estas ayudas, insisten desde la casa provincial, "muchos pueblos podrán renovar escenarios, sistemas de sonido e iluminación o mobiliario para bibliotecas y otros espacios destinados a la cultura, asegurando que sus ciudadanos disfruten de lugares confortables y mejor adaptados en los espacios destinados a servir a la Cultura en cada municipio".

Mejorar estas infraestructuras permite que más vecinos puedan asistir a espectáculos, exposiciones, talleres o proyecciones audiovisuales, fortaleciendo la vida cultural local y fomentando la participación comunitaria.

Con esta convocatoria, la Diputación de Toledo no solo contribuye a preservar y promover el patrimonio cultural provincial, sino que también impulsa la cohesión social, acercando la cultura a todos los rincones de la provincia y favoreciendo el desarrollo de iniciativas culturales de calidad que enriquecen el día a día de nuestros pueblos.

Este apoyo económico supone un refuerzo importante para que los municipios puedan impulsar iniciativas culturales de proximidad. Gracias a las ayudas, pueblos con pocos recursos han podido equipar auditorios, renovar mobiliario cultural, modernizar sistemas de iluminación y sonido, o instalar pantallas de proyección interactivas, permitiendo a los ayuntamientos dinamizar sus espacios culturales sin asumir todo el coste.

La inversión beneficia especialmente a pequeñas localidades que cuentan con instalaciones básicas pero además, con esta intervención, la Diputación demuestra que quiere acercar la cultura a todos los rincones de la provincia, apoyando iniciativas que enriquecen la vida de las comunidades locales y garantizan el acceso a actividades culturales de calidad en municipios de todos los tamaños.

